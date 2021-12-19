«Это был старый сарай, вокруг которого паслись козы». Минчанин построил дом на хуторе и живёт там уже 4 года

Олег — успешный бизнесмен, который бросил привычный образ жизни, стабильный доход, купил сарай на берегу небольшого озера и уехал в глушь, чтобы «радоваться простым вещам и делать окружающих счастливей». «В чём подвох?» — рассуждает Onliner в пути, тем более что дорога в Новосады из Минска неблизкая. Позже и сам герой признаётся — разговоры «про секту» ему знакомы. Однако вешать ярлыки — не наша история. Мы попытались понять этого необычного парня. И не пожалели.

Кто такой Олег?

Встреча с Олегом — из цикла «Минск — большая деревня». История даже не про теорию шести рукопожатий: оказалось, ещё в 2015-м мы познакомились лично, рассказывает Onliner. Тогда парень удивил минчан тем, что арендовал квартиру в новостройке. Казалось бы, и что? Но не спешите с выводами — двушка сдавалась с черновой отделкой, бесплатно, лишь за «коммуналку». Вложив $500 в минимальный ремонт, Олег сумел в серых холодных стенах рассмотреть чистый лист для творчества и обустроить вполне себе уютное «гнездышко» в мире бетона.

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Эта история тут не случайно и позже к ней ещё вернемся. Но сейчас телепортируемся далеко за пределы Минска, на хутор в деревне Новосады (недалеко от Нарочи), где сегодня обитает наш герой.

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«Понял, что деньги не сделают меня счастливым»

История Олега не столько про стройку, сколько про отношение к жизни и переоценку ценностей. Именно поэтому считаем важным ответить на вопрос «Почему?». Тем более что на философии завязано многое в этом жизненном сюжете.

Парень в клетчатой рубашке и вязаной шапке заваривает чай на плитке, у ног мурлычет толстый кот Гав без хвоста — потерял в бою (но видели бы вы соперника). Неспешно начинается беседа о том, как молодой предприниматель «докатился» до такой жизни.

— Раньше я горел тем, где и как заработать много денег. Думал, что залог счастья — именно в статусности: дорогая машина, большая квартира, стабильный доход, брендовые вещи. Поэтому и отношение к людям было потребительским — всегда думал о том, чем тот или иной человек может быть мне полезен, — вспоминает парень. — И, надо сказать, смог добиться результатов: работа приносила деньги, вёл много проектов, организовывал масштабные праздники, и всё шло неплохо. В 2016 году решил поехать в Германию, чтобы привезти оттуда ещё идей, которые помогут заработать на родине. А в итоге поездка перекроила все ориентиры в жизни.

В Германии Олег познакомился с большим количеством успешных и богатых людей, которые при видимом благополучии (сюрприз) не были счастливы. Это и заставило усомниться в собственных целях:

— В Минске была постоянная гонка без остановок на отдышаться, а в Германии я нашел время, чтобы взглянуть на себя и на свою жизни с другого ракурса. В какой-то момент встал вопрос, что делать дальше: продолжить учиться и работать в Германии (где возможностей заработать больше) или вернуться в Беларусь? Взглянув на людей, у которых есть всё, о чём я мечтал — квартиры, дома, машины, я не увидел счастья.

Он такой же уставший, затюканный и раздражительный, как и я, так в чём смысл всего этого?!

Если деньги меня не осчастливят, зачем оставаться в Германии? Придётся заниматься не любимым делом, а тем, что позволит продлить визу. Если смотреть так, то в этом нет никакого смысла.

По мнению парня, деньги — эдакий наркотик, который вызывает зависимость и берёт в оборот всю жизнь человека (а не наоборот):

— Материальные ценности очень ограничивают человека и зацикливают на себе. Люди теряют способность радоваться мелочам, смотреть по сторонам и получать удовольствие бесплатно. Ты пашешь на новый «айфон» или машину, потом выходит новая модель — и всё по кругу. Так я понял, что мои цели — ложный ориентир. Ещё полгода рассуждал на тему счастья, думал, чем действительно хочу заниматься, искал себя. В итоге понял: главное для меня — здоровье, созидание, общение с близкими и развитие.

«Это был старый сарай, вокруг которого паслись козы»

Надо сказать, родные Олега в Германию не ездили и дзен не поймали, поэтому перемены в молодом человеке и желание уехать в глушь близкие восприняли в штыки. Как такой молодой и успешный решил уйти в отшельники, никто не понимал.

— Мама плакала, все отговаривали, — вспоминает хозяин дома. — Ни о какой поддержке или понимании тогда речи не шло. Да и участок тогда выглядел совершенно иначе: здесь были обычные заросли, загораживавшие озеро, стоял старый сарай, а вокруг паслись козы. Говорили: тебе надо учиться, работать, купить квартиру, а не вот это вот всё. В итоге поддержку своих решений нашёл только в литературе.

Даже окна делал сам

Наперекор близким молодой человек всё-таки купил участок на хуторе: 25 соток достались парню за $10 тыс. Глядя на то, как сейчас выглядит это место, можно только позавидовать. Однако 5 лет назад картинка едва ли внушала позитив. Территорию освобождали от зарослей, выравнивали бульдозерами, а старый сарай полностью пришлось модернизировать.

— Менял буквально всё: ровнял и обшивал стены, достраивал прихожую и кухню, клал новый пол, даже окна и те сам вырезáл и делал из дерева и стекла. Со временем провёл в дом канализацию, почистил колодец, разобрался с электрикой. Всё делал своими руками, иногда привлекал рабочих, — рассказывает собеседник.

— Когда ввязался в стройку, из инструментов были только молоток, две отвертки и шуруповерт.

Пришлось всему научиться с нуля, поэтому строительство для меня стало новым витком в развитии и колоссальным скачком в мироощущении. Теперь я глубже понимаю фразу «каждый мужчина должен построить дом». Без преувеличения, со строительством дома я построил себя, стерев большинство социальных стереотипов и предрассудков.

Сейчас я убежден: 20 лет работать на квартиру — это абсурд.

Жильё — базовая потребность человека, и тратить на неё десятки лет неправильно. Её надо удовлетворять гораздо быстрее, чтобы развиваться, расти, дарить и получать удовольствие от жизни. Конечно, у всех возможности разные, но мне тоже не было где жить. Дом сегодня можно купить за $500, все реально, — убежден Олег.

Аутентичная черепица за $400

Со слов героя, на основной ремонт ушло порядка $3 тыс. и полгода работ (в июле купил — в ноябре въехал). Многое Олег делал сам, в отделке использовал самые бюджетные материалы на смех местным мужикам. К примеру, чистовая отделка внутри — из самой дешевой доски, фасады облицованы ей же. Кирпичные перегородки между комнатами тоже собирал своими руками.

— Это мой первый опыт каменщика — видите, как криво получилось! — хвастает хозяин. — Профессионал, конечно, засмеёт, но мне нормально. К слову, кирпич с фермы, достался бесплатно. Пытался объяснить местным мужикам, почему хочу сохранить фактуру кирпича, а они такие: «Так поштукатурь и поклей обои под кирпич!» И так во многом, смеются надо мной, но я не в обиде, конечно.

Кровлю хозяин менял позже, на неё ушло $700.

— Черепицу искал по всей Беларуси, потому что хотелось настоящую. Много общался на форумах, ездил по стране, примерно год потратил на поиски. В итоге нашёл бабушку, которая меняла «старую» крышу на современный шифер. За всю черепицу взяла около $400, правда ещё $300 потянула доставка. Хватило с лихвой, даже осталось, — рассказывает мастер.

К слову, черепицу Олег тоже укладывал сам. Говорит, ничего сложного:

— Вешается по принципу конструктора, не нужны даже саморезы. Плитки стыкуются одна к другой, формируя надёжную связку.

Отапливается дом дровами. Для этого парень установил внутри чугунную печь затейливой наружности:

— Мужики буржуйкой называют, но вообще это финская технология. Снизу в печь поступает холодный воздух, сверху выходит тёплый. Декоративные трубки для того, чтобы воздух гулял, наполняя помещение. Для дома хватает.

По ощущениям в комнатах тепло, а вот в санузле достаточно бодро. Проблемы в этом хозяин не видит — надо просто открывать двери, чтобы тепло поступало во все помещения. Вода — из колодца, греется бойлером.

Бережливость уровня «Бог»

А теперь вернёмся на 6 лет назад в съемную квартиру Олега. Тогда герой рассказал Onlíner, что практически не потратился на обстановку: многое сделал своими руками, мебель покупал сильно б/у за 10, 20, 30 долларов. Дороже всего парню обошлись линолеум и старая кухня, за которую пришлось отдать $150 по курсу. Поразительно, но большинство этих вещей нашли место и в новом доме: всё тот же старенький (но очень мягкий) диван, самодельные полки из поддонов. Наша старая знакомая — кухня — тоже здесь!

Из новинок интерьера — пианино (оно появилось в доме буквально этим летом), стол, собранный из дров, и рукотворное настенное панно из деревянных кубиков, которое хозяин сделал сам.

— Сейчас это будет звучать максимально пафосно, но идея панно — показать, что все люди похожи, но разные. И, как эти кубики, мы объединяемся в группы с единомышленниками, — с неловкой улыбкой на лице делится своим видением автор.

Чем больше всматриваешься в интерьер, тем сильнее уважаешь Олега: даже изящные карнизы для штор — дело рук хозяина. Вешалки в ванной — из веток, лампа над кухонным столом — из бутылок, вместо люстры на кухне — витиеватая коряга, а часть мебели молодой человек перевез из заброшенных домов в округе.

Мансардный уровень пока в процессе, его также планируется обустроить под жильё. Но ремонт Олег отложил — говорит, что займется этим, когда появится семья, чтобы учесть интересы всех в доме.

Участок

Помимо дома на участке появился ещё один сруб — его Олегу отдали бесплатно. Хозяин использует помещение в качестве мастерской, склада и дровницы. Также есть баня с комнатой на втором этаже, сцена для мероприятий, погребок, пирс и беседка.

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При входе на участок парень установил большие бетонные столбы — их тоже привезли с местной фермы. По плану конструкцию окутает плющ.

«На хуторе общаюсь с людьми гораздо больше, чем когда жил в городе»

Олег признается: невзирая на то, что уехал из Минска, общения хватает.

— Здесь я никогда не бываю один. Сама природа — это уже очень много, да и с людьми я здесь стал общаться гораздо больше, чем когда жил в городе. Появилось время заниматься чем-то действительно важным, знакомиться с интересными людьми, проводить мероприятия, созидать. Мне не нужен новый «айфон» или дорогая машина, чтобы быть счастливым. Я напитываюсь от развития и общения, — рассказывает парень.

— Самое главное для меня — жить в красивом месте, потому что окружающая среда влияет на наше внутреннее состояние и наши действия.

Молодой человек до сих пор занимается бизнесом (аттракционы, поставка декораций, ярмарки), но уже не в тех объёмах и не с тем подходом. Сейчас ориентир — приносить пользу:

— Я до сих пор занимаюсь своим делом, но если раньше во главе угла стоял вопрос, как и где я могу заработать кучу денег, то теперь я думаю о том, что качественного и полезного могу предложить людям. И это ценится. Несмотря на пандемию, количество заказов даже увеличилось.

— А дом — это тоже бизнес? Фестивали, мероприятия, которые здесь организуются, — вы с них что-то зарабатываете?

— Они все бесплатные. Это прозвучит максимально пафосно, но если тебе всего хватает, то хочется делиться. От мероприятий я получаю гораздо более важные вещи, чем деньги, — это общение, хорошие эмоции, знакомства с талантливыми людьми, знания, ощущение того, что делаешь что-то важное. Вообще, мне мало надо, я веду достаточно аскетичный образ жизни.

Последние лет пять практически не покупаю одежду дороже $50, и ту в основном смотрю на барахолках, продукты беру оптом на рынках — прежде всего крупы, овощи и фрукты.

Раз в год в Новосадах проходит большой трёхдневный фестиваль. Вход на него свободный. Из мероприятий — концерты, выставки, семинары, лекции. Всё делается за собственный счёт, в среднем на организацию уходит несколько тысяч долларов (гонорары участникам, фрукты, чай, печенье, другие расходы). Этим летом праздник собрал порядка 100 человек, многие приезжали на хутор с палатками. Зимой Олег проводит хоккейные турниры на озере, на Новый год вместе с друзьями-предпринимателями собирает подарки для местной детворы, летом организует кинопоказы на открытом воздухе, концерты музыкантов и выставки художников:

— Я не фильтрую гостей, но приезжают в основном единомышленники — художники, преподаватели и музыканты. Формат сам привлекает тех, кто мне близок по духу. Люди, которые привыкли отдыхать иначе, сюда не едут.

Стройка — это саморазвитие

Как и в любом новом опыте, в строительстве Олег видит не цель «обрести крышу над головой», а потенциал для личного развития. На сегодня эту школу герой для себя прошёл, впереди — новые «проекты».

— Даже самая гениальная идея не несёт ценности, пока она не реализована. Я из числа тех, кому важно эту идею реализовать. При этом сам процесс и новый опыт — это порой даже важнее, чем результат, — считает парень. — Того развития, которое я получил от строительства, мне достаточно. Поэтому мое личное участие в процессе вс меньше и меньше. Чаще прибегаю к услугам сторонних лиц, а сам выступаю в качестве прораба и дизайнера. На сегодня я ощущаю, что пора идти дальше: Новосады — это место, где я бы хотел воспитывать своих детей.