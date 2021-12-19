В Сингапуре был разработан прототип гибкой биоразлагаемой батареи на основе бумаги

Группа исследователей из Наньянского технологического университета (Сингапур) создала прототип гибкой биоразлагаемой батареи на основе бумаги, пишет «Вокруг Света»

Создание эффективных и при этом безвредных для окружающей среды батарей для электронных устройств представляет непростую задачу для учёных. Сингапурские исследователи предложили использовать для этого бумагу, пропитанную гидрогелем. Лист такой бумаги служит барьером между нанесенными на его стороны при помощи проводящих чернил анодом из цинка и углерода и катодом из марганца и никеля.

После печати батарея погружается в электролит, а на её электроды наносится тонкий слой золота для повышения проводимости. Толщина готовой батареи составляет 0,4 мм, а после попадания в почву она полностью разлагается в течение месяца.

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Один из прототипов такой батареи имеет размер 4 на 4 см и может обеспечивать энергией небольшой вентилятор в течение 45 минут. При этом батарею можно гнуть и складывать, а также отрезать от неё небольшие фрагменты.

По мнению разработчиков, в перспективе такие батареи могут найти применение в гибких электронных устройствах, включая смартфоны, различных датчиках, а также при производстве умной одежды.