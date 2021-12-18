Омикрон-штамм коронавируса захлестнёт Европу в январе, Pfizer разработала новое лекарство

«Омикрон» станет доминирующим в Европе в январе, его симптомы, по-видимому, отличаются от предыдущих вариантов; в Британии зафиксировано рекордное число случаев Covid-19 с начала пандемии; компания Pfizer разработала новое лекарство для лечения ковида; в Европе готовятся вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, Украина продлила ковидные ограничения ещё на три месяца, пишет «Би-би-си».

«Омикрон» станет доминирующим в Европе в январе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что вариант «Омикрон» может стать доминирующим в Европе в январе. При этом она подчеркнула, что в странах Евросоюза достаточно вакцин для борьбы с вирусом.

«Похоже, что число новых случаев удваивается каждые два или три дня. И это огромное количество. По словам учёных, к середине января мы должны ожидать, что «Омикрон» станет новым доминирующим вариантом в Европе», — заявила фон дер Ляйен Европарламенту.

Реклама

Миллионы заболевших, десятки тысяч смертей: медики предсказывают январскую волну заражений «Омикроном»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что новый вариант коронавируса распространяется по миру беспрецедентными темпами. Случаи заражения «Омикроном» подтверждены в 77 странах.

Между тем количество людей, умерших после заражения коронавирусом в США, превысило 800 тысяч — это самый высокий показатель в мире.

Симптомы «Омикрона» могут отличаться от остальных вариантов

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы «Омикрона» отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея.

Миалгия, то есть мышечная боль, стала отличительной чертой нового варианта, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, почему это так.

Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении «Омикрона» уже было известно, другие его особенности ещё предстоит определить.

«Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем «Дельта», который сам по себе был довольно заразным», — говорит он.

Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьёзен.

Pfizer разработала новое лекарство для лечения ковида

Компания Pfizer заявила, что клинические испытания подтвердили эффективность её нового препарата Paxlovid для лечения последствий коронавируса. Препарат снизил количество госпитализаций и смертей среди людей из группы риска почти на 90%.

В тестировании принимали участие более 2200 добровольцев, полученные данные подтвердили предварительные результаты, обнародованные в ноябре.

В компании заявили, что паксловид, ещё не разрешённый к применению ни в одной стране, в лабораторных испытаниях показал эффективность против варианта «Омикрон».

Испытание показало, что таблетка снижает потребность в госпитализации взрослых из группы высокого риска с Covid-19 на 89%, если начать лечение в течение трёх дней с момента появления симптомов, и на 88% — в течение пяти дней.

В целом в группе, получившей плацебо, зарегистрировано 12 смертей, а в группе, получившей паксловид, — ни одной.

Побочные эффекты наблюдались примерно у четверти людей в обеих группах, и в основном они были незначительными.

Паксловид представляет собой комбинацию двух препаратов — нирматрелвира, нового экспериментального лекарства, и ритонавира, существующего противовирусного препарата, применяемого против ВИЧ. Лекарство принимается в течение пяти дней.

Поскольку препарат не нацелен на быстро мутирующие белки-шипы, покрывающие поверхность коронавируса, он должен быть более устойчивым к вариантам по сравнению с синтетическими антителами, а также антителами, которые вырабатываются при прививке большинством типов вакцины.

«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?

Ещё один антивирусный препарат, молнупиравир компании Merck, уже разрешён к применению в Великобритании. Однако результаты исследования показали, что молнупиравир снизил количество госпитализаций и смертей всего на 30%, по поводу его безопасности также возникали опасения. Препарат компании Pfizer на этом фоне выглядит более выигрышно.

Несколько европейских стран в среду начали вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения «Омикрон».

Профессор Тим Спектор, один из авторов приложение для отслеживания симптомов коронавируса, считает, что число случаев заболевания ковидом в Лондоне растёт быстрее, чем во время самой первой волны вируса.

По его словам, большинство симптомов варианта «Омикрон» похожи на простуду, в том числе головные боли, боль в горле, насморк и усталость.

Украина продлила ковидные ограничения ещё на три месяца

Правительство Украины продлит ограничения в связи с пандемией с конца декабря ещё на три месяца, до 31 марта, из-за низкого уровня вакцинации. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, это означает, что все правила доступа в публичные места с ковид-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе.

По словам премьера, ограничения будут сохраняться как минимум до тех пор, пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70% населения.

По данным Минздрава Украины, из 41 миллиона жителей страны лишь 12,6 млн получили две прививки от ковида, при этом зарегистрировано 3,6 млн случаев заражения и около 92 тысяч смертей.