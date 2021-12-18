Нейрохирурги и аэрокосмические инженеры не умнее нас – заявляют исследователи

Нейрохирург, конструктор космических аппаратов, специалист в области высшей математики… Звучит загадочно и почти недоступно, пишет Би-би-си. Но делают ли их все эти специфические знания умнее нас, простых смертных? Вовсе нет, утверждают учёные.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона попросили международную группу из 329 аэрокосмических инженеров и 72 нейрохирургов выполнить в интернете 12 специфических заданий из так называемого Британского теста на интеллект (GBIT), а также ответить на ряд общих вопросов о поле, возрасте и уровне своей профессиональной подготовки.

Задания из теста касались различных аспектов когнитивных способностей, в том числе способности к планированию и логическим выводам, рабочей памяти, концентрации внимания и умения справляться со своими эмоциями.

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После этого результаты участников исследования сравнили с результатами более чем 18 тыс. обычных британских граждан.

Как пишут учёные в интернет-издании BMJ, заметные отличия от остальных продемонстрировали только нейрохирурги, да и то лишь в том, что касается скорости решения задач, и при этом ценой заторможенности памяти.

«Заметное отличие в скорости решения задач, которое демонстрируют нейрохирурги, может быть следствием того, что эта профессия требует очень быстрых темпов реагирования, и, соответственно, в неё идут люди с уже имеющимися способностями к быстрой обработке информации, — отмечают исследователи. — Но может быть и так ( хотя это маловероятно), что эта способность — результат подготовки к принятию быстрых решений в ситуациях, когда время играет решающую роль».

Относительную точку удалось поставить и в споре о том, кто из представителей двух престижных профессий «умнее». Никто!

Как выяснилось, когнитивые способности инженеров и хирургов заметно отличаются, но речь не идёт о том, кто хуже, а кто лучше. Просто спецы в области аэрокосмических технологий набирают больше очков за внимание и манипуляции в уме — к примеру, они могут лучше представить себе, как выглядит объект с разных сторон. А нейрохирурги, как ни странно, отличились в решении семантических задач: они легче подбирают определения для редких слов.

«По сути мы пришли к выводу, что у каждого человека имеется набор навыков и умений, одним даётся лучше одно, другим — другое, — говорит автор исследования, сам нейрохирург по профессии Асвин Чари. — Нельзя сказать, что эти люди были лучше во всём, но в чём-то они определённо превосходят других, и именно это делает их успешными профессионалами в своей области».

«И вовсе не исключено, что другие профессионалы заслуживают не меньшего почёта, просто их ещё нужно выявить», — подчёркивает специалист.