«Насчитали сумму как за выкуп жилья в агрогородке». Что волнует жителей трёх слуцких деревень

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур’ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Александр, деревня Паничи

Наша деревня появилась примерно в 1800-е. Тогда пан продавал здесь земли. Людей наехало! В военные годы деревне очень не повезло. 5 сентября 1943 года отряд партизан (около 50 человек) вместе с командиром Гуляевым заночевал в гумне в конце деревни. Ранним утром со стороны леса подлетели полицаи во главе с Логвиным. Партизаны выскочили из гумна кто в чём был, начался бой. Тогда были соломенные крыши, которые загорелись от пуль. Деревню охватило пламя. Из 50 домов осталось всего 5. Наш дом тоже сгорел, жили в землянках.

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В том бою Гуляев погиб. Сейчас памятник ему стоит в начале деревни, на месте его гибели.

Михаил, деревня Кухты

В деревне школу закрыли уже давно. Стояла она, разваливалась. Я тогда работал в колхозе, стоял в очереди на жильё. Когда собрался жениться, попросил, чтобы мне здание этой школы отдали на перестройку под дом. Мне дали согласие, я всё перестроил. А как коснулось оформить, началась волокита. Здание, как оказалось, не числилось ни в сельсовете, ни в колхозе. Кое-как мы его оформили. И мне за уже перестроенный мной же дом насчитали сумму как за выкуп жилья в агрогородке, а не за полуразрушенную школу. Отказаться от дома я не мог, столько сил и денег в него вложил. Дали рассрочку на 20 лет. Сейчас в месяц по 36 рублей выплачиваю, по карману уже не бьёт, как раньше.

Николай, деревня Козловичи

Я приехал на Случчину из Клецкого района, живу тут уже лет 10. Был военным, сейчас на пенсии. Дома работы хватает, на участке — тоже, хозяйство есть — нет времени скучать. Пока силы есть, работаем с женой помаленьку. Зато и картошка своя, и капуста, и помидоры. Ничего покупать не надо. Двое сыновей у нас. Один — многодетный отец, живёт в Новодворцах. Второй работает инженером-программистом. Очень нам дети помогают.