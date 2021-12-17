«Неизвестно, кто её «гениальный» изобретатель». Пациент Солигорской больницы показал кровать

Попал в больницу в Солигорске. Самое ужасное — это кровать! Неизвестно, кто её «гениальный» изобретатель, но спать на ней невозможно.

Вместо пружинной сетки или другого основания приварены крест-накрест обычные железные прутья. А чтобы они не прогибались, усилены более толстыми металлическими трубами. Два тонких ватных матраса не спасают — тело ощущает все эти железные поперечины, как ни вертись.

Тут и так плохо, болеешь, а на такой «гуманной» кровати дольше двух часов не пролежишь — прутья и трубы давят через матрас. Просто желание — стащить матрасы на пол и спать там!».

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