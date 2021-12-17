Случчанка Людмила Михайловна позвонила в «Кур’ер» и рассказала, что не понимает, почему изменилась дата выдачи пенсии. Мы узнали у специалиста, как устанавливается дата выдачи пенсии и в каких случаях она может быть изменена.

«Я инвалид 2 группы. Раньше получала пенсию по инвалидности 10-го числа каждого месяца. Когда я достигла пенсионного возраста, то по-прежнему получаю пенсию по инвалидности, так как она оказалась выше, чем трудовая. Но почему-то мне изменили дату получения на 20-е число. Я хотела бы узнать, почему так сделали, ведь заявления не подавала», — сказала Людмила Михайловна.

На вопросы отвечала Светлана Тютерева, заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

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Как устанавливается дата получения пенсии

«В соответствии со ст. 83 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» выплата пенсии производится по выбору пенсионеров через организации почтовой связи или через банк, — рассказала Светлана Тютерева. — В почтовых отделениях Слуцкого района выплата производится с 5-го по 26-е число каждого месяца, с учётом равномерной ежедневной нагрузки на доставочных участках. Каждому получателю пенсии устанавливается число, в которое ежемесячно пенсия доставляется на дом или выплачивается на почте.

Если пенсионер выбрал способ выплаты через банк, то она осуществляется в соответствии с графиком перечисления денежных средств на выплату пенсий (далее – график). График ежегодно составляется Комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома по согласованию с банками.

Когда может измениться дата выплаты

С 2015 года, согласно графику, при переводе выплаты пенсии с почты на банк или из одного банка в другой дата выплаты пенсий устанавливается только на 21-е число (даже, если до этого пенсионер получал её в другие сроки — Прим. редакции).

При совпадении даты выплаты с выходными и праздничными днями выплата пенсий и пособий производится досрочно, но не более чем за два дня до наступления сроков, предусмотренных графиком.

Все вопросы, связанные с выплатой пенсий, можно задать по телефону 7 55 94».