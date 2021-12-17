Пенсионный возраст снова будет увеличен в рамках пенсионной реформы, которая началась в Беларуси ещё в 2017 году. С этого момента пенсионный возраст для мужчин и женщин стал расти на шесть месяцев каждый год. В итоге выход на пенсию по возрасту для обоих полов вырастет на три года. Onliner напоминает, что ждёт пенсионеров в 2022 году.

Женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63

В 2016 году мужчины отправлялись на пенсию по достижении 60 лет, женщины — 55. В следующем, 2022 году белорусские женщины начнут уходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины — в 63 года. Это заключительный этап реформы по повышению пенсионного возраста, с 2023 года его увеличивать не будут (но это не точно).

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Сейчас многие эксперты полагают, что с 2023 года начнётся второй этап реформы, в результате которого пенсионный возраст для женщин сравняют с мужским. Такой вариант правительство Беларуси рассматривало ещё на этапе реализации действующей реформы, но потом от него отказались.

Страховой стаж — 18,5 лет для обоих полов

Страховой стаж — это количество лет, за которые поступали взносы за работника в ФСЗН. До 2014 года он составлял 5 лет, в 2014-м вырос до 10 лет, в 2015-м — до 15. Его же стали ежегодно повышать на шесть месяцев во время реформы. К 2025 году он достигнет 20 лет.

Если такого стажа не хватает, вместо пенсии по возрасту человек будет получать низкую социальную пенсию. Но есть и исключения (например, многодетные матери).

Также с 2021 года вступил в силу указ, который уменьшил количество тех, кому не хватило стажа. Если мужчины старше 65 лет и женщины от 60 наработали не менее 10 лет страхового стажа, они получат право на трудовую пенсию по возрасту (а не социальную). Её размер составит 73% наибольшей величины БПМ пенсионера (сейчас это 218 рублей) плюс ещё по 3% за каждый дополнительный год страхового стажа. Но для этого пенсионерам нужно сходить и написать заявление в свой отдел ФСЗН.

Зачем повышать пенсионный возраст?

Продолжительность жизни увеличивается во всём мире, и Беларусь не исключение. Более четверти населения у нас — пожилые люди, на 100 работников приходится 61 пенсионер. По прогнозам, через 30 лет пенсионеров станет больше, чем трудоспособной молодёжи. А учитывая, что теперешние выплаты работников идут на пенсии, большой вопрос, откуда предстоит брать деньги на пенсии сегодняшним 30-летним.

Есть три типичных решения: менять пенсионную систему, увиливать пенсионный возраст или два варианта сразу.

Самое простое решение — повысить пенсионный возраст. Например, российская реформа продлится девять лет — к 2028-му возраст выхода на пенсию увеличат на пять лет для обоих полов. Мужчины пойдут на отдых в 65 лет, женщины — в 60. В Японии лишние пять лет пенсионного возраста растянули на 25-летнюю реформу. К 2025-му японцы обоих полов станут выходить на пенсию в 65 лет.

Другие страны (например, Литва и Польша) не только повысили пенсионный возраст, но и создали систему пенсионных накоплений, где работник обеспечивает не только сегодняшних пенсионеров, но и себя в будущем. Беларусь тоже пришла к этому: со следующего года вступит в силу указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».

Можно будет делить отчисления на дополнительную пенсию с нанимателем

С 1 октября 2022 года работники смогут отчислять до 10% заработка на формирование накопительной пенсии. Это было и раньше, но популярностью такой вариант не пользовался: на пенсии копили не более 5% работников. Сейчас такое решение останется добровольным, но с оговоркой: в этом случае работодатель должен будет также переводить деньги на пенсионный счёт работника. Нагрузка для нанимателя не должна увеличиться: дополнительные проценты будут высчитывать из обязательных страховых взносов за работника (они составляют 28%).

Ограничений для механизма всего три:

до пенсии по возрасту вам должно оставаться не менее трёх лет;

переводить можно не более 10% от заработка;

работодатель в любом случае переводит не более 3% от зарплаты работника.

Величину платежей выбирает будущий пенсионер. Если эта сумма в общей сложности составит до 6% заработка, то работник и наниматель платят одинаково. Всё, что выше, платит сам работник. То есть если работник решил платить 4%, тогда наниматель платит 3%. Если работник платит 2%, то наниматель тоже платит 2%. Максимальная выплата будет такой: 10% от зарплаты — с работника, 3% — с нанимателя. Итого 13% от заработка.

По достижении пенсионного возраста застрахованное лицо получает вдобавок к основной пенсии ещё и дополнительную, однако не постоянно, а в течение 5 или 10 лет (на выбор).