Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыбной ловли, что для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий воспроизводства рыбы во всех рыболовных угодьях Беларуси с 25 декабря по 28 февраля установлен запрет на лов налима обыкновенного.

Налим — хищная рыба, единственный представитель семейства тресковых, обитающий в пресных водах. Предпочитает реки и озёра с холодной и чистой водой. Половозрелым налим становится в 3-4 года, но при благоприятных условиях некоторые особи созревают и раньше.

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В декабре, после замерзания водоёмов, начинается массовое движение налима на нерест.

Если в сроки запрета рыболову всё же попался налим, то в соответствии с действующим законодательством рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

За нарушение запрета наступает административная либо уголовная ответственность.

Кроме этого, по 15 апреля продолжает действовать запрет на любительское и промысловое рыболовство на зимовальных ямах и по 31 марта продолжает действовать запрет на лов сома обыкновенного.

Просим вас, уважаемые любители природы, быть взаимовежливыми в общении с окружающей средой, быть рациональными потребителями её ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.