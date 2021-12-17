С конца октября «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.

Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Изначально список был такой, но с 15 декабря Совмин сократил его в два раза.

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Первый раз мы посмотрели цены 28 октября. Второй — прошлись по магазинам 18 ноября. Третий обзор сделали в четверг, 16 декабря.

Список товаров, стоимость которых регулируется государством

Наименование товара Стоимость, рублей (28.10.2021) Стоимость, рублей (18.11.2021) Стоимость, рублей (16.12.2021) свинина на кости (1 кг) 8,99 8,99 8,99 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,75 5,89 5,89

Молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,45 1,45 1,47 сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18 16,18 16,18 масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,19 5,19 5,45 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97 2,97 2,97 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,9 2,9 не было в наличии мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) 2,25 2,28 не было в наличии хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) 1,08 1,13 1,13

батон «Для всей семьи» (0,5 кг) 1,17 1,17 1,17 смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг) 4,71 не было в наличии не было в наличии сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68 1,68 1,68

Из списка подорожали только молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно, но не все товары были в наличии.

Список товаров, стоимость которых больше не регулируется государством

Наименование товара Стоимость, рублей (28.10.2021) Стоимость, рублей (18.11.2021) Стоимость, рублей (16.12.2021) минтай (1 кг) 4,29 4,29 4,39 консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,29 не было в наличии 1,29 колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) 8,48 8,48 8,48 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,27 1,27 1,27 рис «Семейный» (0,9 кг) 2,93 2,93 2,93 крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг) 3,88 3,88 не было в наличии* соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг) 0,78 0,78 0,78

За месяц замороженный минтай подорожал на 10 копеек.

* Гречки «Эколайн» (0,89 кг) не было в наличии, но продавалась такая же крупа в другой расфасовке — 0,69 кг. Она стоила 3,03 рубля. Если сравнивать стоимость за один килограмм, то она дороже на 3 копейки.