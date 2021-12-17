С конца октября «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Изначально список был такой, но с 15 декабря Совмин сократил его в два раза.
Первый раз мы посмотрели цены 28 октября. Второй — прошлись по магазинам 18 ноября. Третий обзор сделали в четверг, 16 декабря.
Список товаров, стоимость которых регулируется государством
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (28.10.2021)
|Стоимость, рублей (18.11.2021)
|Стоимость, рублей (16.12.2021)
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|8,99
|8,99
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,75
|5,89
|5,89
|Молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,45
|1,45
|1,47
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|16,18
|16,18
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,19
|5,19
|5,45
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|2,97
|2,97
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,9
|2,9
|не было в наличии
|мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг)
|2,25
|2,28
|не было в наличии
|хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг)
|1,08
|1,13
|1,13
|батон «Для всей семьи» (0,5 кг)
|1,17
|1,17
|1,17
|смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг)
|4,71
|не было в наличии
|не было в наличии
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68
|1,68
|1,68
Из списка подорожали только молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно, но не все товары были в наличии.
Список товаров, стоимость которых больше не регулируется государством
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (28.10.2021)
|Стоимость, рублей (18.11.2021)
|Стоимость, рублей (16.12.2021)
|минтай (1 кг)
|4,29
|4,29
|4,39
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,29
|не было в наличии
|1,29
|колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг)
|8,48
|8,48
|8,48
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,27
|1,27
|1,27
|рис «Семейный» (0,9 кг)
|2,93
|2,93
|2,93
|крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг)
|3,88
|3,88
|не было в наличии*
|соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг)
|0,78
|0,78
|0,78
За месяц замороженный минтай подорожал на 10 копеек.
* Гречки «Эколайн» (0,89 кг) не было в наличии, но продавалась такая же крупа в другой расфасовке — 0,69 кг. Она стоила 3,03 рубля. Если сравнивать стоимость за один килограмм, то она дороже на 3 копейки.