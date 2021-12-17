Эхо недели: в Слуцке мужчина погиб под поездом, а в Беларуси — новый глава ЦИК

Неделя в Слуцке началась с ряда происшествий, самым трагичным из которых стала гибель мужчины под поездом. В Беларуси Лидия Ермошина, которая с 1996 года возглавляла ЦИК, ушла с должности. А Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.

В городе и районе

На центральной площади Слуцка на этой неделе установили новогоднюю ёлку.

Сеть «Соседи» перенесла открытие своего магазина на улице Борисовца в Слуцке ориентировочно на 24 декабря. Ранее представители сети сообщали, что торговая точка начнёт работать 15 декабря.

на улице Борисовца в Слуцке ориентировочно на 24 декабря. Ранее представители сети сообщали, что торговая точка начнёт работать 15 декабря. На прошлой неделе в Слуцкой больнице закрыли одно «ковидное» отделение. Всего их осталось четыре.

«ковидное» отделение. Всего их осталось четыре. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Покрашево, где работал знаменитый на всю страну старейший фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский, пока закрыт.

Юридическая консультация Слуцкого района переехала на новый адрес : 1-й переулок Максима Богдановича, 37/2.

: 1-й переулок Максима Богдановича, 37/2. На должность председателя Слуцкого районного объединения профсоюзов избрали Павла Жупранского. До этого он был директором средней школы №4.

Павла Жупранского. До этого он был директором средней школы №4. Молочные пакеты Слуцкого сыродельного комбината скоро перестанут протекать.

Экономика

В Слуцке за месяц подорожали молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно. Замороженный минтай стал дороже на 10 копеек.

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С января в Беларуси сумма минимальной зарплаты вырастет до 457 рублей. Сейчас она составляет 417,86 рубля.

Министерство по налогам и сборам напоминает ремесленникам, которые хотят продолжать свою деятельность в 2022 году, о том, что для этого нужно заплатить сбор 58 рублей. Срок уплаты — до 28 декабря этого года. Для тех, кто заниматься ремеслом больше не собирается, нужно уже сейчас направить уведомление в налоговую.

Политика

Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов вместо Лидии Ермошиной назначен Игорь Карпенко, который с 2016 года до сегодняшнего дня был министром образования.

Во вторник, 14 декабря, Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе вынес приговор Сергею Тихановскому. Он получил 18 лет колонии усиленного режима.

Происшествия

В субботу, 11 декабря, днём случчанин попал под поезд и погиб . Это был 50-летний работник Слуцкого авторынка.

. Это был 50-летний работник Слуцкого авторынка. В воскресенье, 12 декабря, в Слуцке на улице Ленина возле улицы Суворова машина сбила женщину. Пострадала жительница Слуцка 1971 года рождения. Ей причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина жива. Водитель — житель Любанского района, управлял Opel Omega.

В этот же вечер, около 21.30, напротив дома №1 по улице 14 Партизан и памятника воинам-афганцам двух пешеходов сбили на нерегулируемом переходе .

. В понедельник, 13 декабря, на остановке общественного транспорта в Слуцке задержали жительниц Дзержинска и Слуцка в возрасте 21 и 23 лет. Задержанных подозревают в том, что они работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков около месяца. Возбуждено уголовное дело.

Почитать и посмотреть

Сотрудники «Кур’ера» вместе с работниками Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии съездили в Покрашево и Замостье и поговорили с жителями про коронавирус, вакцинацию и меры безопасности.

Дед Мороз «Кур’ера» получил ещё несколько писем от детей, в которых они рассказали о своих добрых делах, учёбе в школе, помощи родителям.

Житель Слуцка обнаружил в городе дерево, на котором живут ушастые совы.