Эхо недели: в Слуцке мужчина погиб под поездом, а в Беларуси — новый глава ЦИК

Неделя в Слуцке началась с ряда происшествий, самым трагичным из которых стала гибель мужчины под поездом. В Беларуси Лидия Ермошина, которая с 1996 года возглавляла ЦИК, ушла с должности. А Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.
В городе и районе
- На центральной площади Слуцка на этой неделе установили новогоднюю ёлку.
- Сеть «Соседи» перенесла открытие своего магазина на улице Борисовца в Слуцке ориентировочно на 24 декабря. Ранее представители сети сообщали, что торговая точка начнёт работать 15 декабря.
- На прошлой неделе в Слуцкой больнице закрыли одно «ковидное» отделение. Всего их осталось четыре.
- Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Покрашево, где работал знаменитый на всю страну старейший фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский, пока закрыт.
- Юридическая консультация Слуцкого района переехала на новый адрес: 1-й переулок Максима Богдановича, 37/2.
- На должность председателя Слуцкого районного объединения профсоюзов избрали Павла Жупранского. До этого он был директором средней школы №4.
- Молочные пакеты Слуцкого сыродельного комбината скоро перестанут протекать.
Экономика
В Слуцке за месяц подорожали молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно. Замороженный минтай стал дороже на 10 копеек.
С января в Беларуси сумма минимальной зарплаты вырастет до 457 рублей. Сейчас она составляет 417,86 рубля.
Министерство по налогам и сборам напоминает ремесленникам, которые хотят продолжать свою деятельность в 2022 году, о том, что для этого нужно заплатить сбор 58 рублей. Срок уплаты — до 28 декабря этого года. Для тех, кто заниматься ремеслом больше не собирается, нужно уже сейчас направить уведомление в налоговую.
Политика
Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов вместо Лидии Ермошиной назначен Игорь Карпенко, который с 2016 года до сегодняшнего дня был министром образования.
Во вторник, 14 декабря, Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе вынес приговор Сергею Тихановскому. Он получил 18 лет колонии усиленного режима.
Происшествия
- В субботу, 11 декабря, днём случчанин попал под поезд и погиб. Это был 50-летний работник Слуцкого авторынка.
- В воскресенье, 12 декабря, в Слуцке на улице Ленина возле улицы Суворова машина сбила женщину. Пострадала жительница Слуцка 1971 года рождения. Ей причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина жива. Водитель — житель Любанского района, управлял Opel Omega.
- В этот же вечер, около 21.30, напротив дома №1 по улице 14 Партизан и памятника воинам-афганцам двух пешеходов сбили на нерегулируемом переходе.
- В понедельник, 13 декабря, на остановке общественного транспорта в Слуцке задержали жительниц Дзержинска и Слуцка в возрасте 21 и 23 лет. Задержанных подозревают в том, что они работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков около месяца. Возбуждено уголовное дело.
Почитать и посмотреть
Сотрудники «Кур’ера» вместе с работниками Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии съездили в Покрашево и Замостье и поговорили с жителями про коронавирус, вакцинацию и меры безопасности.
Дед Мороз «Кур’ера» получил ещё несколько писем от детей, в которых они рассказали о своих добрых делах, учёбе в школе, помощи родителям.
Житель Слуцка обнаружил в городе дерево, на котором живут ушастые совы.