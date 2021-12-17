Эхо недели: в Слуцке мужчина погиб под поездом, а в Беларуси — новый глава ЦИК

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Неделя в Слуцке началась с ряда происшествий, самым трагичным из которых стала гибель мужчины под поездом. В Беларуси Лидия Ермошина, которая с 1996 года возглавляла ЦИК, ушла с должности. А Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.

В городе и районе

  • На центральной площади Слуцка на этой неделе установили новогоднюю ёлку.
Эхо недели: в Слуцке мужчина погиб под поездом, а в Беларуси — новый глава ЦИК
Фото: Ольга Паздерина
  • Сеть «Соседи» перенесла открытие своего магазина на улице Борисовца в Слуцке ориентировочно на 24 декабря. Ранее представители сети сообщали, что торговая точка начнёт работать 15 декабря.
  • На прошлой неделе в Слуцкой больнице закрыли одно «ковидное» отделение. Всего их осталось четыре.
  • Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Покрашево, где работал знаменитый на всю страну старейший фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский, пока закрыт.
Фотофакт: фельдшерско-акушерский пункт в деревне Покрашево Слуцкого района, где работал Сергей Шкляревский, закрыт
Фото: Глеб Рулёв
  • Юридическая консультация Слуцкого района переехала на новый адрес: 1-й переулок Максима Богдановича, 37/2.
  • На должность председателя Слуцкого районного объединения профсоюзов избрали Павла Жупранского. До этого он был директором средней школы №4.
  • Молочные пакеты Слуцкого сыродельного комбината скоро перестанут протекать.

Экономика

В Слуцке за месяц подорожали молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно. Замороженный минтай стал дороже на 10 копеек.

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16 декабря

С января в Беларуси сумма минимальной зарплаты вырастет до 457 рублей. Сейчас она составляет 417,86 рубля.

Министерство по налогам и сборам напоминает ремесленникам, которые хотят продолжать свою деятельность в 2022 году, о том, что для этого нужно заплатить сбор 58 рублей. Срок уплаты — до 28 декабря этого года. Для тех, кто заниматься ремеслом больше не собирается, нужно уже сейчас направить уведомление в налоговую.

Политика

Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов вместо Лидии Ермошиной назначен Игорь Карпенко, который с 2016 года до сегодняшнего дня был министром образования.

Во вторник, 14 декабря, Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе вынес приговор Сергею Тихановскому. Он получил 18 лет колонии усиленного режима.

Происшествия

  • В субботу, 11 декабря, днём случчанин попал под поезд и погиб. Это был 50-летний работник Слуцкого авторынка.
  • В воскресенье, 12 декабря, в Слуцке на улице Ленина возле улицы Суворова машина сбила женщину. Пострадала жительница Слуцка 1971 года рождения. Ей причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина жива. Водитель — житель Любанского района, управлял Opel Omega.

Происшествия на выходных: в Слуцке работник авторынка погиб под поездом, а на Суворова сбили человека

  • В этот же вечер, около 21.30, напротив дома №1 по улице 14 Партизан и памятника воинам-афганцам двух пешеходов сбили на нерегулируемом переходе.
  • В понедельник, 13 декабря, на остановке общественного транспорта в Слуцке задержали жительниц Дзержинска и Слуцка в возрасте 21 и 23 лет. Задержанных подозревают в том, что они работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков около месяца. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Александр Осипов