Беларусь запросила кредит в $3,5 миллиарда на рефинансирование долгов

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра, считает, что ведённые Западом санкции в отношении Беларуси субъективны и беспринципны, пишет БЕЛТА.

«Одновременное вступление в силу очередных санкционных пакетов Европейского союза, Великобритании, США, Канады свидетельствует о согласованных подходах и координации действий ключевых западных игроков в отношении нашей страны. При этом характерен субъективный фактор при выборе предприятий, на которые распространяются санкции. Отсутствуют явно выраженные критерии, присутствует беспринципность — включаю кого хочу», — сказал Николай Снопков.

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Он считает очевидным, что в случае отсутствия результата от санкций они будут усиливаться, при этом спрогнозировать их направленность проблематично.

Первый вице-премьер назвал три основных канала влияния введённых санкций на экономику Беларуси: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий. «В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчёты предприятий и в привлечении внешнего финансирования», — добавил он.

Что касается проведения расчётов, то за 10 месяцев этого года в иностранных банках-корреспондентах всего задержано средств на сумму до $10 млн в эквиваленте.

Снопков также рассказал о ситуации с привлечением внешних ресурсов. Так, на 1 декабря этого года общий объём средств нерезидентов во всех банках Беларуси составил 17 млрд рублей в эквиваленте. Рост за этот год — 1 млрд. Увеличивается объём средств из России (на 950 млн), из Китая (на 200 млн) при одновременном ожидаемом снижении средств стран Европейского союза на 850 млн в эквиваленте.

«Чувствительным (фактором. — Прим. БЕЛТА) является введённая пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», — обратил внимание первый вице-премьер. По его словам, в 2022 году Беларуси предстоит погасить $3,3 млрд, в 2023-м — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга».

По поводу состояния дел в сфере привлечения инвестиций Николай Снопков сказал:

— В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы.