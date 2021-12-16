Вопрос-ответ. Куда пропал из аптек Слуцка препарат для печени «Эссенциале Форте Н»

В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка и попросила узнать, куда исчез препарат «Эссенциале Форте Н», который применяется для лечения заболеваний печени.

По состоянию на 15 декабря на сайте tabletka.by этот препарат был на остатке только в двух населённых пунктах страны — Чаусы и Свислочь.

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В одной из частных аптек города корреспонденту «Кур’ера» предложили белорусский и российский аналоги — «Эссенцикапс» и «Фосфоглив».

Оказалось, что реализацию и применение «Эссенциале Форте Н» (Германия) приостановил Минздрав в октябре этого года, потому что препарат не соответствовал регистрационному досье. То есть он не прошёл испытания в контрольно-аналитической лаборатории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

«Кур’еру» не удалось связаться с представительством компании SANOFI-AVENTIS GROUPE, поставляющей этот препарат в Беларусь, чтобы узнать, когда «Эссенциале Форте Н» вернётся в аптеки.

Примерный срок возобновления реализации — конец декабря 2021 года, сообщает «Вечерний Брест».