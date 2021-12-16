В чате «Слуцкой телеги» состоялся забавный диалог. Одна из подписчиц после разговора с работниками электросетей подумала, что уличное освещение на её улице в деревне теперь будет управляться через спутник из космоса.

Другой подписчик объяснил, что, скорее всего, имели в виду специалисты, с которыми она разговаривала.

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Таццяна: «Если тут есть электрик, объясните, тёмной. На улице не горит ни один фонарь уже 2-й день. Позвонила в ПЭС, там сказали, что меняют ТП и оно будет подключаться к интернету и будет работать через спутник. Когда мне это объясняли, почувствовала себя непроходимой тупицей, но поняла, что у нас будет «космическое» освещение».

Юзеф Штольц: «ТП = Трансформаторные подстанции — подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов.

При замене ТП на спутниковое без освещения останутся не только улицы, но и жилые дома для уличного освещения не используют отдельный трансформатор и (или) отдельное ТП. Питание уличного напряжения берётся с одной из фаз, и включение фонарей происходит посредством астрономического реле.

Астрономические реле времени используют для управления освещением улиц, дворовых и прилегающих территорий, железнодорожных переездов, строительных объектов, стоянок, рекламных щитов и т.п.

Реле настраивается на время включения и выключения освещения (реле запрограмировано: зима, весна, лето, осень), и его нужно лишь настроить вручную.

Сколько по времени займёт замена реле? Минут 10 + 10 минут настроить. Всё.

До появления электронного реле уличное освещение включало фотореле. Там был фотодатчик, который срабатывал, когда темнело. А ещё раньше освещение включали вручную».