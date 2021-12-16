В Слуцке задержали медсестру и ещё одну девушку. Из тайников милиция изъяла более 1 кг наркотиков

Деятельность жительниц Дзержинска и Слуцка в возрасте 21 и 23 лет пресёк наркоконтроль Минской области. Девушек задержали 13 декабря на остановке общественного транспорта в Слуцке. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.



По информации УВД в их мобильных телефонах оперативники обнаружили координаты двадцати закладок с наркотиками. Всего в тайниках было изъято более 1 кг мефедрона и альфа-PVP.

Задержанных подозревают в том, что они работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков около месяца. В условленных местах забирали оптовые партии, затем раскладывали «товар» на мелкие дозы и делали закладки для потребителей. Фасовкой занимались на съёмных квартирах в Минске.

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Как утверждает следствие, дилеры начинали «карьеру» с небольших объемов, которые распространяли в Минском районе. Через некоторое время география поставок охватила столицу, Солигорск и Слуцк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.