Новый мировой рекорд: в Германии супруги установили и украсили в своей квартире 444 ёлки

Некоторые люди предпочитают покупать ёлки в последний день перед праздником. Но накануне торжества бывает сложно найти красивую ель для своей гостиной. Иногда приходится брать последние оставшиеся деревья с редкой хвоей.

Кому совсем не о чем беспокоиться, это Сюзанне и Томасу Жеромин из Ринтельна, что в округе Шаумбург (Нижняя Саксония). Они установили и украсили в своей квартире 444 пластмассовые ёлки.

В День Святого Николая семью навестил судья Института регистрации рекордов Германии Олаф Кухенбехер, чтобы зафиксировать новый мировой рекорд в виде этой сверкающей композиции. Он лично пересчитал в доме все ёлки и вручил паре заслуженный сертификат за «самое большое количество украшенных рождественских деревьев в одном месте».

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Ежегодно квартира Жероминов площадью около ста квадратных метров превращается в рождественскую страну чудес: в прошлом году здесь было 420 деревьев.

Как сказал Томас, сейчас в его комнатах горит 47 тысяч лампочек. «Рождественский фанат» делает также тематические украшения ёлок, например, с персонажами «Звёздных войн» или резиновыми уточками.

Томас снимает искусственные ёлки с чердака уже 1 августа, ведь нужно повесить, кроме прочего, 72 тысячи шаров. Украшения — от шаров до мишуры — теперь ему присылают со всей Германии. Самое большое дерево размером 3,5 метра свисает с потолка.

Обычно в преддверии праздников в доме Томаса и Сюзанны толпятся посетители — соседи и туристы приходят в дом пары, чтобы сделать запоминающиеся фото и насладиться праздничной атмосферой. Но в этом году посещение «зимней сказки Жероминов» запрещено — из-за коронавирусных ограничений и плотности декораций в доме нельзя обеспечить безопасные условия для пребывания нескольких людей.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ