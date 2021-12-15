Анна Иосифовна Волотович — фельдшер ФАПа в Бокшицах. Всегда внимательна к людям. Пациенты идут к ней с удовольствием, потому что она уделит внимание каждому, несмотря на загруженность.

В последнее время у медика нет передышки. Анна Иосифовна старается привить от ковида всех жителей ближайших деревень. Напоминает им об очередном этапе вакцинации. Объясняет, почему нужна прививка. В это же время ведёт приём, заполняет документы. Как раз в такой момент я её и застала. На кушетке сидел школьник с градусником, измерял температуру. А фельдшер отвечала на очередной звонок пациента, он интересовался, когда приходить на прививку.

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.