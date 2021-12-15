Я связала эту шапку за два или три вечера. Пряжу покупала в магазине «Хобби мания». Купила два мотка, каждый по 6,30 рубля. Но на шапку ушло меньше полутора мотков, из остального связала шарф-воротник. Итого цена изделия — что-то около 10 рублей. А в интернет-магазинах похожие шапки стоят больше 40 рублей.

Вязала по этому уроку на ютуб-канале «Вяжем вместе с Леночкой». Размер шапки большой, примерно 57-60. Но если вам нужно меньше, то просто наберите меньше петель.

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Что понадобится

Пряжа, где в 100 граммах 100-120 метров. Можно брать нитки и толще, выйдет ещё теплее. В видеоуроке автор использовала пряжу Alize Burcum 100% акрил. А я купила тоже Alize, но полушерсть: 40% ангора и 60% акрил, за счёт этого шапка вышла очень тёплой, но не колючей.

Спицы круговые №7. Их я тоже покупала в магазине «Хобби мания», очень удобные, на проволоке. С ними в комплекте сразу шла тупая игла с широким ушком для сшивания вязаных изделий.

Игла с очень широким ушком (у меня, повторюсь, шла в комплекте со спицами).

Как вязать

Вяжется шапка в две нити. Набираем 72 петли. Первую кромочную петлю всегда снимаем, а последнюю вяжем изнаночной.

Лицевой ряд: снять кромочную, провязать 2 изнаночные петли, потом — 2 лицевые скрещенные (сначала провязать 2-ю петлю за заднюю стенку, потом — 1-ю петлю за заднюю стенку и снять).

Изнаночный ряд: 2 лицевые, 2 изнаночные.

Так провязать 7,5 см (это будет отворот).

Затем связать один лицевой ряд, перевернуть работу на изнанку. Но вместо изнаночного ряда снова связать лицевой. И дальше вязать по узору. Получается, что когда вы потом загнёте отворот, то у него будет такой же узор, как у остальной шапки, а если отогнёте, то наоборот.

От этого загиба, где кончается отворот и начинается основная часть шапки, нужно связать 20 см. Потом связать изнаночный ряд и перевернуть работу на лицо.

Начинаем вязать макушку. В лицевом ряду снимаем кромочную, вяжем 2 изнаночные вместе, а 2 лицевые скрещенные — так же, как и раньше. И так весь ряд. В изнаночном ряду вязать 1 лицевую, 2 изнаночные.

В следующем лицевом ряду: 1 изнаночная, 2 вместе лицевые за заднюю стенку. В изнаночном: 1 лицевая и 1 изнаночная.

В следующем лицевом ряду: 1 изнаночная, 3 вместе лицевой за заднюю стенку (в конце останется 3 петли, их провязать одну лицевой, другую — изнаночной, третья — кромочная изнаночная). В изнаночном: 1 лицевая и 1 изнаночная.

В следующем лицевом ряду: 1 обычная лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. В изнаночном: только изнаночные петли. Всё, закончили.

Как сшить шапку

Когда вы связали шапку, нужно обрезать нитку, оставив длинный «хвост»: в два раза длиннее, чем сама шапка. На эту нить вы снимете петли со спицы и ею же сошьёте края шапки.

Сначала нужно снять петли со спицы. Для этого связать 2 лицевые вместе за заднюю, вытянуть полностью нитку через эти петли, снять всё это со спицы. Дальше снимать петли на нить так же, но не по две, а по одной. Когда все петли окажутся на нитке, её нужно хорошо затянуть, и получится кончик шапки. Дальше эту нитку нужно продеть в нашу иголку с широким ушком, вывернуть шапку наизнанку и сшить её края за задние половинки кромочных петель. Когда будете сшивать отворот, выверните шапку обратно на «лицо». Готово.

Изделия сотрудниц «Кур’ера»

Посмотрите, какие ещё шапки смастерили девушки, которые работают у нас в редакции (листайте галерею).

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Магазин «Хобби мания»

Всё необходимое для вязания можно купить в магазине «Хобби мания». И не только для вязания. Ещё здесь есть ленты, наборы для творчества, множество разных инструментов, фетр (в том числе с глиттером) и многое другое. Приходите за товарами по адресу: г.Слуцк, улица Ленина, 156/2 (недалеко от Молодёжного центра).

Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 16.00.

Instagram: https://www.instagram.com/hobby_mania.by/

Что ещё продаётся в магазине (листайте галерею):

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ИП Боева Н.В.

УНП 690394260