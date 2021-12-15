Серебряный шарм от 40 рублей: выбираем новогодние подарки в Слуцке

В декабре у всех две проблемы: где отмечать и что дарить. И если с местом празднования можно определяться до последнего, то новогодние подарки лучше выбирать уже сейчас, чтобы за день до Нового года не толпиться в очереди за безликими и одинаковыми подарочными наборами. А вот по-настоящему незабываемые и трогательные подарки можно выбрать в ювелирном магазине СЛАВИЯ, где до 31 декабря выгодные скидки до 60% на украшения из золота и серебра.

Магазины ювелирной сети СЛАВИЯ представлены в 30 городах Беларуси, один магазин находится в Слуцке на улице Ленина. Здесь мы и будем искать новогодние подарки для любимых.

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Многие убеждены, что ювелирные изделия – это очень дорого. Вы удивитесь, но изящное серебряное украшение с учётом новогодних скидок обойдётся не дороже привычного набора косметики, а золотое может оказаться выгоднее модного гаджета. Стоит ли говорить, что украшения – это ещё и изысканный способ поделиться душевным теплом и сохранить живые эмоции. Такой подарок ваш близкий человек запомнит надолго!

1. Серебряные украшения от 30 рублей

В декабре скидки на украшения из серебра в СЛАВИЯ достигают 50–60%, что даёт возможность выбрать новогодние подарки по очень демократичным ценам. Классическое кольцо из серебра с фианитами или цветными полудрагоценными камнями можно подобрать по цене от 30–40 рублей, небольшие серебряные серьги на каждый день обойдутся в такую же сумму. Или вы предпочитаете набор конфет и шампуней на ту же стоимость?

Любимая девушка, сестра или лучшая подруга наверняка оценит нежное колье с серебряным или золоченым кулоном на тонкой леске стоимостью 44 рубля. А если хотите намекнуть или напомнить дорогому человеку о чём-то личном, выберите подходящий по смыслу серебряный шарм. Цены на такое украшение начинаются от 30 рублей – и носить шарм можно не только на специальном браслете, но даже на цепочке или на серьге-конго.

Хотите передать близкому человеку немного удачи и пожелать исполнения заветной мечты? Присмотритесь к модной новинке – коллекции украшений «Созвездие» , которая сейчас на витринах тоже со скидкой 50%. В ней вы найдёте нежные серьги и каффы с сочетанием серебра, золотого напыления и кристаллов Swarovski, а символ летящей звезды на них станет прекрасным талисманом на будущий год!

2. Золотые украшения от 260 рублей

Для самых близких и дорогих людей хочется выбирать только солидные и достойные подарки, поэтому в СЛАВИЯ до конца декабря действуют скидки до 50% на золотые кольца, серьги и подвески. А такое универсальное украшение, как цепь или браслет из золота, можно присмотреть со скидкой 45%.

Для тех, кто мечтает угодить в самое сердце своим новогодним подарком и сказать важные слова, на некоторые модели колец и серёг установлены праздничные хит-цены. Самые востребованные виды классических колец из золота 585 пробы с ярким фианитом бриллиантовой огранки только в декабре можно приобрести по цене от 260 рублей, а базовые золотые серьги-пусеты, которые можно подарить маме, жене или дочери, – от 298 рублей.

Обязательно уточняйте у консультантов СЛАВИЯ, на какие артикулы действует новогодняя хит-цена, потому что предложение ограничено. Назовите при покупке специальный промокод SL22 – и комплект золотых украшений (кольцо+серьги) из этой категории сможете приобрести по цене от 525 рублей.

3. Браслет для шармов от 157 рублей

В преддверии Нового года в СЛАВИЯ появилась новая коллекция MY STORY, в которой представлены 12 видов серебряных браслетов для шармов с различными видами декоративных застёжек, а также разнообразные тематические шармы из серебра. Такие украшения пользуется особой популярностью у девушек благодаря своему особому символизму. Каждый шарм – это отдельная история, эмоция, воспоминание или заветная мечта, которые так приятно носить с собой как талисман!

До конца года шармы и браслеты для шармов можно приобрести со скидкой до 50%. Браслет-основа с эффектной застёжкой обойдётся в сумму от 157 рублей, отдельные шармы по цене стартуют от 30 рублей, новинки – от 43 рублей.

Приятным бонусом в декабре станет возможность выбрать дополнительный шарм при покупке золотых или серебряных украшений: на сумму в 20% от общей стоимости ваших покупок вы сможете выбрать 1 шарм и приобрести его всего за 1 рубль. Так, покупая браслет с одним шармом, вы тут же дополните свой комплект вторым! И такой подарок будет символичнее, трогательнее и выгоднее, чем популярный смартфон или оригинал её любимых брендовых духов.

4. Украшения с бриллиантом от 75 рублей

Чтобы сделать новогоднюю ночь кинематографически эффектной и романтичной, достаточно преподнести любимой под залпы праздничных салютов заветную коробочку с бриллиантом, о котором она так давно мечтала!

На все золотые украшения с бриллиантами и драгоценными камнями до конца декабря в СЛАВИЯ повышены скидки до 45%, дополнительно можно воспользоваться скидкой до 7% по карте клиента. Обязательно зарегистрируйте карту в магазине, если у вас её нет: это бесплатно и даёт дополнительную выгоду и особые привилегии, типа бесплатной ультразвуковой чистки всех ваших украшений и повышенной скидки ко дню рождения.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на модели из серебра. Серебряное кольцо с бриллиантом можно выбрать по цене от 75-95 рублей, а на сумму от 110-140 рублей вы с лёгкостью подберёте в серебре колье или классические серьги с изящными небольшими бриллиантами на каждый день.

Особенно выгодное предложение действует на коллекцию DUET, которая успела стать бестселлером в 2021 году. В коллекцию входят элегантные украшения из серебра с полновесными золотыми вставками и бриллиантами – и до 31 декабря эти украшения можно приобрести со скидкой 60%. Думали ли вы, что дарить бриллианты так просто?

К слову, скидка 60% предоставляется на все украшения, которые стали лидерами продаж в 2021 году в СЛАВИЯ. Самые яркие и эффектные из них – это стильные коллекции серебряных украшений «Керамика», «Позолота», Trend, Colors, Bubbles.

Создавайте атмосферу волшебства и настоящих чудес для своих близких! Выбирайте подарки, которые ещё долго будут хранить ваши драгоценные эмоции, и не жалейте искренних слов любви и благодарности в Новый год – зимой они согревают лучше всего!

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Магазин СЛАВИЯ в Слуцке:

ул. Ленина, д. 187/20

+375 (44) 511-10-66

Пн-Пт: с 10.00 до 19.00

Сб-Вс: с 10.00 до 17.00

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