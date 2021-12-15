Как сотрудники «Кур’ера» и слуцкой санслужбы съездили в Покрашево и Замостье. Видео

Сотрудники газеты «Кур’ер» и Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии посетили две деревни Слуцкого района — Покрашево и Замостье — и поговорили с их жителями. Темой разговора стал коронавирус, вакцинация и меры безопасности.

Реклама

В поездку мы отправились с Ниной Березовской, помощником врача-гигиениста, и Анжеликой Цыбулько, помощником врача-эпидемиолога. Они рассказали сельчанам, которых встретили в деревнях, о том, как обезопасить себя и своих близких во время коронавируса, как важно сделать прививку, где и как можно привиться.

Большинство сельчан, которых мы встретили, сказали, что уже привились.

В целом люди разделились на три группы: те, кто уже сделал прививку, те, у кого есть противопоказания к вакцинации, и те, кто не собирается её делать, потому что боится или не хочет. Первых оказалось больше, третьих — меньше.

Один мужчина, не назвавший своего имени, сказал, что хочет сделать прививку. Сейчас он сдаёт все необходимые анализы, чтобы врачи сказали, можно вакцинироваться или нет. Те, кто привился, делились, как перенесли вакцинацию. У кого-то была температура, кто-то перенёс легко и незаметно. А житель деревни Владимир сказал, что ему страшно прививаться, потому что в интернете «много чего написано». Сотрудницы санслужбы доступно рассказали ему, что такое прививка, как она действует и что это совершенно безопасно.

«Я как помощник врача-эпидемиолога хочу сказать, что прививка — это главное средство от коронавируса (это один из важнейших методов защиты от инфекции COVID-19). В наличии есть две вакцины — российская и китайская. Они доступны, и люди должны прививаться, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса», — сказала Анжелика Цыбулько.

Во время поездки мы заглянули в местный магазин и на почту. Их сотрудникам напомнили о важности находиться в медицинской маске на рабочем месте. Ведь это не только поможет обезопасить себя и покупателей от вируса, а также избежать штрафа.

Сотрудники редакции и Слуцкого ЦГиЭ вручили всем собеседникам фирменные подарки (медицинские маски, ручки и шоколадки). А также информационные памятки, как обезопасить себя и своих родных во время коронавируса и почему стоит подписаться на «Кур’ер».

Видео: Глеб Рулёв

СПРАВКА. Привиться от коронавируса можно в Слуцкой ЦРБ и медколледже, а также в сельских ФАПах.