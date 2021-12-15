Налоговая напоминает ремесленникам: нужно заплатить сбор. Или предоставить уведомление о прекращении деятельности

Министерство по налогам и сборам напоминает ремесленникам, которые хотят продолжать свою деятельность в 2022 году, о том, что для этого нужно заплатить сбор 58 рублей. Срок уплаты — до 28 декабря этого года. Для тех, кто заниматься ремеслом больше не собирается, нужно уже сейчас направить уведомление в налоговую, пишет Onliner.

Для тех, кто больше не планирует быть ремесленником, нужно предоставить в налоговый орган письменное уведомление о прекращении деятельности или уведомление через личный кабинет плательщика. Прекращение деятельности произойдёт с даты получения налоговой уведомления.

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«Если до окончания текущего года уведомление о прекращении ремесленной деятельности от таких физических лиц не поступит в налоговый орган, то эти физические лица будут признаваться в 2022 году ремесленниками и им в установленном порядке будет исчислен сбор в размере 58 белорусских рублей», — говорят в МНС.