На прошедшей неделе читатели «Кур’ера» обращались в редакцию с различными вопросами: просили помочь разобраться с датой выплаты пенсии, сообщали о том, что мельницу в Серягах починили, делились наблюдениями о снижении ассортимента продуктов в магазинах. Обсуждали, кто виноват в двух ДТП на пешеходных переходах, произошедших в один день — 12 декабря.

Вот некоторые из обращений и комментариев наших читателей за минувшую неделю.

«Власти адекватно реагируют»

В октябре «Кур’ер» писал о старой мельнице в Серягах, в которой сломалось оборудование. С этой проблемой к нам обращался от имени сельских жителей случчанин Александр. На днях он снова позвонил в редакцию и сообщил, что мельница действует. «Это тот случай, когда всё работает так, как должно, — сказал Александр. — Когда СМИ пишет о какой-то проблеме, а власти адекватно реагируют и делают, что могут. И хорошо, когда всё получается».

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Мужчина поблагодарил газету и руководство местного хозяйства — ОАО «Агрофирма «Лучники».

«Хотела узнать, почему изменили дату»

Случчанка Лидия Михайловна столкнулась с проблемой, когда ей изменили дату выплаты пенсии. «Я инвалид 2 группы. Раньше получала пенсию 10-го числа каждого месяца, мне её переводили на банковскую карту. Но потом мне изменили дату на 20-е число. Я хотела узнать, почему так сделали, ведь никакого заявления я не подавала?».

«Нужны фонари и фликеры»

После того как в воскресенье, 12 декабря, произошло два ДТП с пешеходами, читатели обсуждали на странице «Кур’ера» во «ВКонтакте», кто виноват, что людей машины сбивают на пешеходных переходах.

Александр Хадаровіч написал: «У нас в Слуцке в 90% пешеходные не освещены. Едешь и думаешь, есть там кто или нет… Да и пешеходы сами виноваты в 70% случаев — идёт в телефоне или капюшоне. Стань, посмотри влево и вправо, а потом иди…».

«Я могу одно сказать, что пешеходы иногда сами прямо под колёса бросаются, — считает Алла Попок. — Машина почти на «зебре», а тут он…здрасьте…я же прав. И машина должна остановиться в одну секунду».

Виталя Муравьев предлагает улучшить освещение в местах переходов. «Нужно фонари везде поставить и надевать фликеры, так как в темноте «пешика» не видно. На лучниковской объездной, а также на всей протяжённости кольца тоже нужен свет».

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