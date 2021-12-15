В Беларуси сумма «минималки» вырастет до 457 рублей

Каждый год специальным документом устанавливают минимально возможную зарплату работника в Беларуси. Это значит, что при полном рабочем времени никто не может получать меньше этой суммы. С января сумма «минималки» вырастет до 457 рублей, пишет Onliner.

С 15 ноября 2021 года вступил в силу закон «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы». С этого момента размер месячной минимальной зарплаты устанавливается Совмином по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Впрочем, на практике это мало что меняет.

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Правительство и так в конце каждого года утверждает сумму минимальной зарплаты в стране на предстоящий год. С 1 января 2021 года месячная минимальная заработная плата составляла 400 рублей, в сентябре её проиндексировали из-за высокой инфляции до 417,86 рубля. А в 2022-м сумма составит 457 рублей, как предложили в специальном совете. Данная сумма указана в постановлении Совмина от 14 декабря №721.