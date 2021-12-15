Какую ёлку соорудила на рабочем месте сотрудница химчистки в Слуцке. Фотофакт

Зашла на днях в Слуцкую химчистку, что в Доме быта на улице Ленина. Первое, на что обратила внимание, — необычная новогодняя ёлка, которую прямо хотелось рассмотреть поближе.

Оказалось, что она полностью собрана из шишек, скорлупы грецких орехов, желудей и арахиса. А сделала её сотрудница химчистки. Мне, к сожалению, не удалось рассмотреть её имя на бейдже.

Какая она молодец! Создала и людям, и себе прекрасное настроение таким креативным символом Нового года!

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