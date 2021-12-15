В Слуцке гололёд. Как правильно падать

В среду, 15 декабря, утром в Слуцке отмечается гололёд. Как рассказали «Кур’еру» специалисты Слуцкого ЦГиЭ, с выпадением первого снега люди начинают обращаться в медучреждения с травмами в 2-3 раза чаще. На зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Зимой преобладают ушибы и переломы костей (около 15%), вывихи (около 10%). Пострадавшие – преимущественно люди трудоспособного возраста (около 80%). Дети до 18 лет составляют 2%, а люди старше 60 лет — около 8%.
Чтобы не упасть, соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Выбирайте обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке, лучше, если подошва будет с крупной нескользящей ребристостью.
- Научитесь «зимней» походке. В гололедицу ходить нужно по-особому – как бы скользить, словно на маленьких лыжах. И идти нужно как можно медленнее. Помните: чем быстрее вы идёте, тем больше риск упасть.
- Людям пожилого возраста рекомендуется прикреплять на подошву привычной обуви специальные «противогололёдные» накладки.
- Не занимайте руки сумками и не ходите с руками в карманах: если вы поскользнётесь, хотя бы одна свободная рука позволит вам сманеврировать. Если вы всё же вынуждены нести покупки в обеих руках, пусть сумки будут примерно одинаковыми по весу.
- Не ходите под склонами крыш и карнизами, держитесь подальше от стен зданий: с крыши может упасть сосулька или наледь.