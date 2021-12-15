В Слуцке гололёд. Как правильно падать

В среду, 15 декабря, утром в Слуцке отмечается гололёд. Как рассказали «Кур’еру» специалисты Слуцкого ЦГиЭ, с выпадением первого снега люди начинают обращаться в медучреждения с травмами в 2-3 раза чаще. На зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Зимой преобладают ушибы и переломы костей (около 15%), вывихи (около 10%). Пострадавшие – преимущественно люди трудоспособного возраста (около 80%). Дети до 18 лет составляют 2%, а люди старше 60 лет — около 8%.

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Чтобы не упасть, соблюдайте следующие меры предосторожности.