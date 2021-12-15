Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 16 декабря. Обзор

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Какие подарки можно купить у ремесленников

В последние дни перед наступлением Нового года всех волнует, какой подарок выбрать близким к празднику. «Кур’ер» поговорил со слуцкими ремесленниками и узнал, что необычного и интересного они подготовили к Новому году и Рождеству.

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Индекс «Оливье»: 13 салатниц прибавили

На исходе года «Кур’ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

«Из 50 домов осталось 5. Остальные сгорели»

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур’ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

«Всем здоровья и мира во всём мире!»

«Кур’ер» вышел на улицу и спросил у случчан, обмениваются ли они новогодними подарками, что обычно дарят сами и какой подарок в наступающем году для них самый желанный.

Новый год из прошлого. Что хранит память

«Кур’ер» попросил читателей поделиться самым ярким воспоми­нанием о новогоднем празднике, который остался в памяти на всю жизнь.

«Зять запретил пускать меня в дом»

60-летняя случчанка Татьяна, бывший педагог, рассказала «Кур’еру», что не одобряет, какого мужа выбрала её дочь. И она открыто сказала об этом не только ей, но и ему. В ответ зять запретил тёще заходить к ним в дом. Дочь стоит на стороне мужа и ненавидит мать.

Перманентный макияж: мифы и факты

Развеивает мифы и популярно объясняет принципы нанесения перманентного макияжа Ирина Гуреева, мастер-тренер, призёр, эксперт-судья международных чемпионатов красоты.

Памяці Вячаслава Дубінкі. «Але цягнік пагнаў за небакрай…»

17 снежня мог бы святкаваць 80-гадовы юбілей наш зямляк Вячаслаў Дубінка, журналіст і празаік, вядомы майстар выцінанкі. Менавіта ён адрадзіў у Беларусі гэты народны дэкор — выразаныя з паперы аплікацыі. Майстра не стала ў жніўні 2010 года. За тры месяцы да сваёй заўчаснай смерці Вячаслаў Андрэевіч даў вялікае інтэрв’ю карэспандэнту «Кур’ера». З нагоды 80-годдзя земляка «Кур’ер» прапануе вытрымкі з той самай размовы з майстрам.

О чём мечтают наши дети

Дед Мороз «Кур’ера» получил ещё несколько писем от детей, в которых они рассказали о своих добрых делах, учёбе в школе, помощи родителям и поделились своими мечтами о новогодних подарках, которые хотят получить.