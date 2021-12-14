Суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Также вынесены приговоры Статкевичу, Лосику и другим

БелТА сообщает, что 14 декабря Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе постановил приговор. Сергей Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима.

Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок)

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По этим же статьям предъявлено обвинение оператору Артёму Сакову и программисту Дмитрию Попову.

Также суд постановил обвинительные приговоры Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

Приговоры:

Сакову и Попову — 16 лет колонии усиленного режима каждому,

Цыгановичу и Лосику — по 15 лет колонии усиленного режима,

Статкевичу — 14 лет колонии особого режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.