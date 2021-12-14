Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в ноябре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за ноябрь. «Кур’ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 982 942 визита (сессия).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 444 641 визит (в 2,2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:
- В новом магазине в 12-м городке Слуцка некоторые полки сразу опустели. Что «размели» быстрее всего
- «Примерно половина первоклассников в Слуцке имеют нарушения речи». Логопед рассказала, почему дети плохо говорят
- «Это неуважение к простым людям». Пенсионер из Слуцка говорит, что на его переулке канализация и дорожное покрытие есть не у всех
- От работы отстранили 52 человека и хотят ещё 214… Какие нарушения в организациях Слуцкого района нашла инспекция по труду
- В самом большом микрорайоне Слуцка больше нет ни отделения, ни банкомата, ни инфокиоска Беларусбанка. Куда они переедут
- Пандемия и 4-я волна. В Слуцке работают за троих не только медики
- Как развивается ситуация 72-летней жительницы Слуцка, которая со страхом ждёт зиму, потому что боится замёрзнуть в собственном доме
- «Без собак у нас никак». Как выглядит слуцкая деревня Гольчичи, с которой объединили ещё пять сёл
- Открытие «Санты» на Майском Посаде в Слуцке. Чем наполняли свои корзины первые покупатели (фото)
- Кондуктор увидела букет и взяла у меня телефон. А потом позвонила и заказала». Как экономист из Слуцка стала ремесленником
Нелокальные сюжеты
- «Я устал от чемоданов и заграницы». История Дим Димыча, который видел весь мир, а теперь живёт на болоте (уже 16 лет)
- «Хозяйка разорвала деньги и бросила их на пол». Вот так сняли квартиру у приличной пенсионерки
- Смерть годовалого ребёнка и вылет из Минска. Что известно утром 19 ноября про миграционный кризис на белорусско-польской границе
- 2022 год в Беларуси: отдыхать будем больше, трудиться — меньше
- В Беларуси могут ввести карточки на еду. О чём речь
Происшествия
- Собиралась ехать из Минска в родной город… Пропала 27-летняя случчанка, её ищут родные
- В Слуцке пациент выпал из окна отделения больницы. Он умер в реанимации на следующий день
Самые популярные «Народные новости»
- «Я думала, что давно отмучилась, но не тут-то было». Жительница Слуцка рассказала про осложнения после коронавируса
- «Моя жена даже заплакала». Житель Слуцка рассказал, как на ярмарке купил «больную картошку»
- Жительница Слуцка: Каждый день слышу, как взрослые с температурой приходят в гости к родным. Может, пора уже включить мозг?!
- «Сидим дома, боимся, что кто-то к нам зайдёт!» Как чувствуют себя пенсионеры в деревне под Слуцком
- Пусть говорят про Ивашку. Новость из параллельной вселенной от жителя Слуцка