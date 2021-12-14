С 15 декабря будет действовать новый перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. Раньше в списке было 62 товара. Теперь его сократили до 29 наименований.
С этой даты цены на социально значимые товары не смогут повышаться более чем на 0,9% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца, в декабре-феврале и 0,3% — в марте-декабре 2022 года, говорится в постановлении Совмина №713 от 10 декабря.
Новый перечень социально значимых товаров:
- Мука пшеничная.
- Хлопья овсяные.
- Крупа перловая.
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный.
- Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта.
- Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта.
- Вермишель, лапша.
- Говядина (кроме бескостного мяса).
- Свинина (кроме бескостного мяса).
- Куры (цыплята, включая бройлеров).
- Молоко.
- Кефир.
- Сметана.
- Творог жирный.
- Сыр твёрдый, полутвёрдый.
- Яйца куриные.
- Масло животное.
- Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими.
- Яблоки.
- Капуста белокочанная свежая.
- Лук репчатый.
- Свёкла.
- Морковь.
- Картофель.
- Сахар-песок.
- Каши для детского и диетического питания.
- Консервы мясные для детского и диетического питания.
- Сухие молочные смеси для детского и диетического питания.
- Консервы фруктовые для детского и диетического питания.
Какие товары убрали их списка, а значит, они подорожают:
- Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный).
- Крупа манная.
- Крупа гречневая.
- Крупа пшённая.
- Макароны, рожки.
- Говядина бескостная.
- Свинина бескостная.
- Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы).
- Колбаса варёная высшего сорта.
- Колбаса варёная первого сорта.
- Колбаса варёная второго сорта и бессортовая.
- Колбаса полукопчёная, варёно-копчёная.
- Сосиски, сардельки.
- Говядина тушёная консервированная.
- Свинина тушёная консервированная.
- Рыба живая.
- Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые).
- Рыба мороженая (филе и разделанная).
- Консервы рыбные (кроме деликатесных).
- Творог нежирный.
- Маргарин.
- Масло растительное (кроме оливкового).
- Огурцы свежие.
- Помидоры свежие.
- Чеснок.
- Перец сладкий.
- Кофе растворимый.
- Чай чёрный.
- Соль поваренная пищевая.
- Мыло хозяйственное.
- Мыло туалетное.
- Бумага туалетная, салфетки.
- Подгузники, гигиенические пакеты.
- Спички (коробок).
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