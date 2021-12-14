С 15 декабря будет действовать новый перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. Раньше в списке было 62 товара. Теперь его сократили до 29 наименований.

С этой даты цены на социально значимые товары не смогут повышаться более чем на 0,9% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца, в декабре-феврале и 0,3% — в марте-декабре 2022 года, говорится в постановлении Совмина №713 от 10 декабря.

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Новый перечень социально значимых товаров:

Мука пшеничная. Хлопья овсяные. Крупа перловая. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта. Вермишель, лапша. Говядина (кроме бескостного мяса). Свинина (кроме бескостного мяса). Куры (цыплята, включая бройлеров). Молоко. Кефир. Сметана. Творог жирный. Сыр твёрдый, полутвёрдый. Яйца куриные. Масло животное. Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими. Яблоки. Капуста белокочанная свежая. Лук репчатый. Свёкла. Морковь. Картофель. Сахар-песок. Каши для детского и диетического питания. Консервы мясные для детского и диетического питания. Сухие молочные смеси для детского и диетического питания. Консервы фруктовые для детского и диетического питания.

Какие товары убрали их списка, а значит, они подорожают:

Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный). Крупа манная. Крупа гречневая. Крупа пшённая. Макароны, рожки. Говядина бескостная. Свинина бескостная. Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы). Колбаса варёная высшего сорта. Колбаса варёная первого сорта. Колбаса варёная второго сорта и бессортовая. Колбаса полукопчёная, варёно-копчёная. Сосиски, сардельки. Говядина тушёная консервированная. Свинина тушёная консервированная. Рыба живая. Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые). Рыба мороженая (филе и разделанная). Консервы рыбные (кроме деликатесных). Творог нежирный. Маргарин. Масло растительное (кроме оливкового). Огурцы свежие. Помидоры свежие. Чеснок. Перец сладкий. Кофе растворимый. Чай чёрный. Соль поваренная пищевая. Мыло хозяйственное. Мыло туалетное. Бумага туалетная, салфетки. Подгузники, гигиенические пакеты. Спички (коробок).

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