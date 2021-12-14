Во время поездки по деревням Слуцкого района «Кур’ер» навестил фельдшерско-акушерский пункт в деревне Покрашево. Там работал знаменитый на всю страну старейший фельдшер Беларуси Сергей Шкляревский, который ушёл из жизни в начале ноября.

Мы обнаружили, что ФАП закрыт, на двери был навесной замок. Напомним, что сразу после смерти Сергея Ивановича Олег Лесников, главврач Слуцкой центральной районной больницы, сказал «Кур’еру», что людей в зоне обслуживания ФАПа живёт меньше, чем нужно по нормативам.

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Во вторник, 14 декабря, Олег Григорьевич сообщил нашему корреспонденту, что судьба медучреждения в Покрашево пока ещё решается.