«Те, кто перерабатывал, остались должны больше». Продавцов из Слуцка обязали выплатить недостачу в 3,5 тысячи рублей

В ноябре в «Кур’ер» зашли две случчанки, чтобы сделать ксерокопии. Они разговорились с сотрудниками редакции и рассказали печальную для них историю.

Девушки (обеих зовут Ольгами) раньше работали продавцами в магазине «Санта», который находится возле больницы. Потом уволились. А осенью работников этой торговой точки обязали выплатить крупную недостачу.

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В чём суть проблемы

«Я работала продавцом в магазине “Санта Ритейл” на 2-м переулке Максима Богдановича приблизительно девять месяцев, — рассказала одна из собеседниц. — В августе 2020 года у нас произошла инвентаризация. Была выявлена недостача. Но документов об этом нам не предоставили. “Повесили” на нас эту недостачу — 3 500 рублей. Разделили на всех в зависимости от отработанных часов. Мне вышло 160 рублей. Некоторым вышло и по 250 рублей. Одна девочка месяц отработала — ей насчитали 33 рубля. А если человек выходил на переработки (хотел больше заработать), он остался и больше должен.

Мы подписывали договор о коллективной материальной ответственности. По нему неважно, кто ворует и что происходит — расплачиваются все.

Я отказалась платить, потому что было много непонятного. Результат инвентаризации нам сказали только в октябре. Я возмутилась, так как давно работаю в торговле и знаю, как должно быть. Почему так долго ничего не говорили? Мне объяснили, что директор был в отпуске, нужно было подписать акт… В общем, непонятно что».

Попытка судиться и поражение

Чтобы отстоять свои интересы, две Ольги судились с «Сантой». На момент нашего первого разговора судебная тяжба девушек и их бывшего работодателя ещё не закончилась. Во вторник, 14 декабря, Ольга сообщила «Кур’еру», что суд вынес решение в пользу торгового предприятия.

«Мотивация в том, что договор о коллективной материальной ответственности подписан, — объяснила она. — И мы должны в любом случае заплатить. Все доказательства и доводы, которые мы там предъявили, оказались необоснованными. Ну что я могу сказать. Во-первых, надо было всем коллективом обжаловать, а не два человека за всех.

Если идти дальше по судам, нужно собирать всех. Вдвоём нет смысла чего-то добиваться. Но у нас как это происходит? Остальные говорят: “Ты давай иди в суд, а я поддержу”. В общем, мы решили, что это бессмысленно. Уже столько нервов потрачено. Мы сделали всё, что могли».

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