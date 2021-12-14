В Беларуси утвердили положение о выплате вознаграждения общественным инспекторам – гражданам, которые помогают Госконтролю

Общественных инспекторов будут поощрять за активное содействие органам Комитета государственного контроля. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

«Постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года №715 утверждено положение о порядке выплаты денежного вознаграждения общественным инспекторам», — отмечено в сообщении.

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Согласно положению могут поощряться общественные инспекторы, которые оказывают активное содействие Комитету государственного контроля и его территориальным органам в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации других задач и функций, возложенных на органы госконтроля.

Активное содействие может выражаться в форме:

успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК;

личного вклада в общие результаты работы при проведении органами госконтроля аналитических и контрольных мероприятий;

своевременного и качественного выполнения своих обязанностей;

инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.

Решение о поощрении принимают Председатель КГК (лицо, исполняющее его обязанности) и председатели Комитетов госконтроля областей (лица, исполняющие их обязанности).

Основанием для решения является представление начальника структурного подразделения органа КГК, согласованное с заместителем Председателя КГК, заместителем председателя соответствующего Комитета госконтроля области, курирующим структурное подразделение.

Постановление вступает в силу с 15 декабря 2021 г.

СПРАВКА. Система общественных инспекторов Комитета государственного контроля начала создаваться в этом году. Органы госконтроля вправе привлекать на добровольной основе граждан Беларуси для оказания содействия работе КГК.

Общественными инспекторами могут быть достигшие 25-летнего возраста граждане, имеющие высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование и «способные по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи и функции, возложенные на органы КГК».

Общественные инспекторы будут заняты на общественных началах в свободное от работы, службы или учёбы время. Им будет выдаваться соответствующее удостоверение. Привлекаемые к участию в мероприятиях КГК будут вправе требовать от должностных лиц и иных граждан прекращения действий, препятствующих выполнению ими функций общественного инспектора, оказывать помощь работникам органов комитета в предотвращении или пресечении правонарушений, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами.

Обязанностями таких инспекторов станут выполнение поручений КГК, информирование об известных им правонарушениях, в т.ч. подготавливаемых. Кроме того, они должны «соблюдать законность, быть тактичными и вежливыми в общении с должностными лицами и иными гражданами».