В октябре «Кур’ер» писал о старой мельнице в Серягах, в которой сломалось оборудование. С этой проблемой к нам обращался от имени сельских жителей случчанин Александр. На днях он снова позвонил в редакцию и сообщил, что мельница функционирует.

«Это тот случай, когда всё работает так, как должно, — сказал Александр. — Когда СМИ пишет о какой-то проблеме, а власти адекватно реагируют и делают, что могут. И хорошо, когда всё получается».

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Мужчина поблагодарил газету и руководство местного хозяйства — ОАО «Агрофирма „Лучники“».

Напомним, что жители Серяг и окрестных деревень рассказали «Кур’еру», что в этом году, как обычно, вырастили урожай зерна в надежде его смолоть на корм животным. Но мельница, принадлежащая лучниковскому сельхозпредприятию, сломалась весной, и до осени её не починили. Геннадий Вечер, директор «Агрофирмы „Лучники“», пояснил «Кур’еру» в октябре, что вопрос уже решается.

Ранее: В деревне под Слуцком сломалась старая мельница, жители переживали, что негде будет молоть зерно. Но всё закончилось хорошо