В самом разгаре подготовка к Новому Году. Для детей маскарадный костюм — один из главных атрибутов праздника. Сейчас в магазинах каких только нарядов нет. А 30-40 лет назад «достать» готовый было большим везением. Большинство мам шили их самостоятельно. В некоторых слуцких семьях до сих пор хранятся карнавальные костюмы из ушедшей эпохи.«Кур’ер» предложил младшим школьникам примерить эти наряды и узнал, надели бы они их сейчас. Смотрите фото.

Костюмы для девочек

Костюмы Снегурочки и Бабы Яги демонстрирует 9-летняя Светлана Андруневич. Она учится в школе №6, в 3 классе. Светлана занимается танцами и тайским боксом. Очень любит наряжаться. «Костюм Снегурочки и сейчас бы надела. А Бабы Яги — нет, это плохой персонаж в сказках», — говорит модель.

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Костюмы для мальчиков

Костюмы для мальчиков демонстрирует Илья Чижик. Он учится во 2 классе школы №10 им. С.Ф.Рубанова. «Мне понравился костюм мишки, особенно шапка с ушами, они очень интересно обделаны (дословно — прим. редакции) мехом. Я бы надел его на Новый Год, потому что костюм — это интересно, и в нём ты на кого-то похож. На медведя, например, а он большой и сильный. А вот индейцем я себя не представляю совсем».