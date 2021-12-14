На прошлой неделе в Слуцкой больнице закрыли одно «ковидное» отделение. Всего их осталось четыре. Уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Напомним, что в середине ноября работало пять «ковидных» отделений. Шестое закрыли из-за уменьшения количества случаев COVID-19. Тогда Алексей Стружинский пояснял «Кур’еру», что поскольку в том корпусе, где располагалось 6-е отделение, ещё находились «ковидные» больные, то на его площади никого возвращать не собирались. Медики надеются, что, когда закроются оставшиеся «коронавирусные» отделения, все они заработают по своему прежнему профилю (до пандемии COVID-19. — Прим.ред.).