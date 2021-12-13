До 20% опрошенных случчан к новогодним праздникам хотят украсить дом натуральным деревом. «Кур'ер» уже рассказывал, когда начнётся их продажа в Слуцке и какая будет цена. А специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира пояснили, во сколько обойдётся самовольно срубленная ель или сосна.

«Согласно ст. 16.17 КоАП РБ, незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности, — влекут наложение штрафа:

на физическое лицо — до тридцати базовых величин (870 рублей),

на индивидуального предпринимателя — от десяти до двухсот базовых величин (290 — 5800 рублей),

на юридическое лицо — от двадцати до трёхсот базовых величин (580 — 8700 рублей).

Таким образом, самовольная вырубка новогодней ели обойдётся намного дороже, чем купленная в лесничестве или на ёлочном базаре», — рассказали специалисты.