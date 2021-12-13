В воскресенье, 12 декабря, около 21.30 напротив дома № 1 по улице 14 Партизан и памятника воинам-афганцам произошло ДТП с участием двух пешеходов. Их сбили на нерегулируемом переходе. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.



Слуцкая ГАИ просит свидетелей и очевидцев, которые обладают значимой информацией об этом ДТП, сообщить по телефонам: (8 029) 639 69 92, (801 795) 6 34 69 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!

Напомним, что в этот же вечер в 12-м городке, в районе улицы Суворова, на пешеходном переходе сбили женщину. Она осталась жива, но получила тяжёлые травмы.