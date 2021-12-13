Таможня разъяснила, как провозить лекарства, содержащие психотропы. Полезно знать и случчанам

В последнее время участились случаи незаконного перемещения через границу лекарств, содержащих психотропные или наркотические вещества, рассказал «Кур'еру» Артём Скробот, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни.

«Недавно сотрудники Минской региональной таможни в Национальном аэропорту „Минск“ пресекли три случая незаконного ввоза таблеток. У граждан Ирана и Украины обнаружено свыше 100 таблеток, а у гражданина США — более 70 таблеток. Эти пассажиры прилетели рейсом „Стамбул-Минск“, а лекарства были обнаружены среди личных вещей, — рассказал сотрудник таможни. — Установлено, что препараты содержали опасные психотропные вещества — алпрозолам, „диазепам“, „оксикодон“, клонидин (клофелин). По данным фактам проводится проверка».

Как провозить такие лекарства

Перемещение через таможенную границу лекарственных препараторов с содержанием наркотических или психотропных веществ допускается:

Реклама

Для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств или государства выдачи этих копий. В документах должны быть указаны наименования и количество таких лекарств.

При наличии подтверждающих медицинских документов, составленных на белорусском или русском языке. Они могут быть заверены организациями здравоохранения, выдавшими эти копии.

Для Беларуси такими документами могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента или рецепт врача (копия рецепта). В них должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Сколько лекарств можно перевозить

Разрешается ввозить такие препараты в Беларусь в количестве, не превышающем недельную потребность (для содержащих наркотические средства), и в количестве не более 90 разовых доз (для содержащих психотропные вещества).

Перемещение через таможенную границу подобных лекарств осуществляется по «красному» коридору. Необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и представить документы, подтверждающие обоснованность их приёма.