Вниманию потребителей и пользователей газа

Обучающая организация ООО «Стандарт промышленной безопасности» проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

После прохождения данного обучения вы получите свидетельство и журнал на право бессрочной и самостоятельной проверки дымовых и вентиляционных каналов в своих домах без вызова специализированных организаций (пп.43 Правил пользования газом в быту, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539 в редакции постановления от 29.03.2019 № 213).

Стоимость обучения составляет 25 руб. (оплата на месте, без комиссии), при себе иметь паспорт.

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Следующее обучение состоится 15 декабря 2021 года в 17 часов по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, 3 (Слуцкая ООС ДОСААФ).

Обязательная предварительная запись по тел. 8(029) 530−13−93 в рабочие дни с 08.30 до 17.00, информацию по всем интересующим вопросам можно получить по тел. 8(029) 610−58−38.

ООО «Стандарт промышленной безопасности» УНП 291 369 269