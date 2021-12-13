«В Слуцке на одной из ёлок живёт минимум 15 таких пупсиков. Это ушастая сова», — написал в Instagram случчанин Александр Осипов.

В Слуцке обнаружена «сова-пупсик», которую можно использовать для мема. Фото
Фотографии: Александр Осипов
В Слуцке обнаружена «сова-пупсик», которую можно использовать для мема. Фото