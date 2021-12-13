Мифы о перманентном макияже

Развеет их мастер-тренер, призёр, эксперт-судья международных чемпионатов Ирина Гуреева.

Миф 1. Перманентный макияж (татуаж) — это море крови

Самый нелепый миф, который встречается. Мастер работает на минимальной глубине, где нет кровеносных сосудов. Только омертвевшие клетки кожи. При их повреждении выделяется соединительная жидкость — сукровица, но никак не кровь.⠀

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Миф 2. После ПМ брови перестают расти⠀

Ещё один странный миф. Чтобы волоски больше не росли, нужно полностью разрушить фолликул. С помощью иглы для ПМ это сделать невозможно. Поэтому после процедуры всё равно придётся корректировать форму, удаляя лишние волоски.

Миф 3. Перманентный макияж — это навсегда⠀

Это было бы так, если бы кожа не была живой структурой, которая постоянно регенерирует. По мере того, как частички пигмента вымываются, перманент меняет цвет и постепенно исчезает. Современные техники, опытный мастер и дорогие пигменты не оставят вам чёрные брови или синие стрелки навсегда.

Миф 4. У меня будут чёрные брови

Нет! Это ушло в далёкое прошлое.

Я использую самые дорогие красящие пигменты и высокий уровень профессионализма, чтобы сделать ваши бровки от самых светлых пшеничных тонов до тёмного шоколадного оттенка.

Также не будет синих размазанных губ.

Миф 5. А вдруг на процедуре перманента я подцеплю какую-то заразу

Знаю, что многие девушки переживают по этому поводу, и неспроста!

Перманентный макияж — процедура, которая проводится с нарушением целостности кожных покровов.

И конечно же, при халатности мастера можно подцепить какую-то «заразу».

Но спешу вас успокоить! И хочу рассказать, что в моём кабинете с вами такого никогда не случится. И вот почему:

Я работаю исключительно одноразовыми расходными материалами.

Все поверхности, до которых вы дотрагиваетесь, дезинфицируются специальным раствором

Инструменты также проходят тщательную обработку после каждого клиента.

Я работаю только одноразовыми картриджами (иглы). Они безопасны на 100%.

Так что, милые мои, вы можете быть уверенны на 100%: мой кабинет — это то место, где все правила дезинфекции и стерилизации неукоснительно соблюдены!

Миф 6. Это болезненно и травматично

Перманентный макияж в хороших салонах делается с непременным эффективным обезболиванием. А высокая квалификация мастера и качественная аппаратура позволяют сделать процесс введения красителя практически неощутимым. Тоненькие иголочки «проходятся» по самой поверхности кожи, где почти нет нервных окончаний, и многие хорошо переносят татуаж даже без анестезии. По окончании действия анестетика и до конца заживления вы можете чувствовать зуд или лёгкий дискомфорт, но никак не боль. Веки после моей процедуры абсолютно без отёка и синяков.

В этом вы можете убедиться посмотрев видео в моих соцсетях. Я ничего не скрываю и за каждым красивым фото обязательно демонстрирую, как это выглядит почти вживую

Миф 7. Татуаж невозможно сделать естественным

Ещё один миф от жертв неумелых мастеров. Хороший специалист сможет подобрать форму, цвет и технику выполнения татуажа и выполнить его так, что он гармонично впишется в ваш образ. Губы, веки и брови будут выглядеть либо совсем природно, либо так, как при нанесении декоративной косметики.

Хватит верить мифам! Позвольте себе всегда быть красивыми.

Приглашаю вас за качественным перманентным макияжем в мою студию.

Готова развеять все ваши страхи.

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ИП Гуреева В.Ф. УНП 691 569 357