Плохие новости для любителей кофе: он заметно подорожает

Плохие новости для любителей кофе: цены на него достигли 10-летнего максимума, пишет VC.RU.

Основные причины роста цен — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок:

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В Бразилии (40% от всего рынка) засухи и низкие температуры.

В Колумбии (8%) ливни и протесты из-за предложения налоговой реформы.

В Эфиопии (4,3%) гражданская война, поэтому есть перебои с поставками.

Более того, потребление кофе в мире превышает производство — поэтому цены растут.

Это уже сейчас касается и России. Обжарщик «Восход» рассказал, что цены на зелёный кофе уже выросли на 30−35%.