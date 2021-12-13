Плохие новости для любителей кофе: он заметно подорожает

Плохие новости для любителей кофе: цены на него достигли 10-летнего максимума, пишет VC.RU.
Основные причины роста цен — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок:
- В Бразилии (40% от всего рынка) засухи и низкие температуры.
- В Колумбии (8%) ливни и протесты из-за предложения налоговой реформы.
- В Эфиопии (4,3%) гражданская война, поэтому есть перебои с поставками.
Более того, потребление кофе в мире превышает производство — поэтому цены растут.
Это уже сейчас касается и России. Обжарщик «Восход» рассказал, что цены на зелёный кофе уже выросли на 30−35%.