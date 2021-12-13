В Слуцке мужчина погиб под колёсами поезда. Официальная информация от СК и РОВД

Следственный комитет прокомментировал субботнее происшествие на улице Виленской в Слуцке, где мужчина попал под поезд и погиб.

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области, сообщила «Кур'еру»: «Днём 11 декабря от монтёра путей Осиповичской дистанции пути поступило сообщение о том, что на участке перегона „Новодворцы — Слуцк“ железнодорожных путей тепловозом смертельно травмирован мужчина. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Как установлено, погибший — 50-летний житель Слуцка. Следователем осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета проводится проверка».

Реклама

Дополнено в 10.25: Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, сообщил «Кур'еру», что погибший переходил пути вне пешеходного перехода. Слуцкий РОВД обращает внимание граждан, что необходимо соблюдать осторожность при переходе железной дороги и пересекать пути строго в отведённых для этого местах. Ответственность за проход по ЖД путям в неустановленных местах предусмотрена ч.4 ст. 18.2 КоАП РБ (штраф до 2-х базовых величин).

Напомним, что погибший работал на Слуцком авторынке и его знали многие в городе. В соцсетях случчане сообщали «Кур'еру», что мужчина занимался подборкой автоэмалей и что у него осталось три дочери.