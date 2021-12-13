«В 2014 году воры организованными группами приезжали в Беларусь, грабили коттеджи, фуры. Мы их остановили»… Генерал-майор Захарчук рассказал о своей службе

32 года Владимир Захарчук отдал службе в правоохранительных органах. Придя в Солигорский РОВД оперативником уголовного розыска, дослужился до начальника райотдела, позже возглавил милицию Гомельской области, а в запас ушёл в звании генерал-майора.

На вопрос «Мечтал ли стать генералом?» Владимир Андреевич ответил: «Знал одно: надо честно работать, приносить людям пользу. К этому приучили родители».

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Корреспонденту «Кур'ера» Захарчук рассказал о своём пути от солдата до генерала.

«Моя дорога в милицию»

«Окончив сельскую школу в Новогрудском районе, я пошёл рабо­чим на стеклозавод «Неман». Там начался мой трудовой путь, — говорит собеседник. — Через пять месяцев меня призвали в армию. Служить в авиационных войсках было интересно и поучительно. Через два года вернулся домой. На гражданке понял, что хочу служить. Поступил в Минскую школу милиции, которую окончил в 1986 году. Так я стал милиционером. В 1987 году стал опер­уполномоченным уголовного розыска Солигорской милиции. Дослужился до начальника отдела внутренних дел.

В 1991 году окончил Минскую высшую школу МВД, получил образование по специальности «Правоведение».

«Помню всех своих наставников»

В Солигорском райот­деле милиции помню всех своих наставников: Николая Лойко, Алексея Пузевича, Анатолия Низкого, эксперта-криминалиста Юзефу Банасевич, оперативников уголовного розыска Вацлава Юника и Владимира Кучин­ского. Их опыт, профес­сионализм позволили раскрыть множество тяжких преступлений. Одно из них — убийство женщины в деревне Гоцк, которое произошло перед Новым годом. Его подробности помню до сих пор.

Женщина приехала домой в Гоцк из Минска. Сошла с автобуса, но не дошла до своего дома 100−150 метров, была застрелена.

Оперативная группа осмотрела место происшествия, собрала портрет потерпевшей, выдвинула несколько рабочих версий. В итоге нащупали конец той верёвочки, по которой дошли до преступника.

В течение одной рабочей недели преступник был изобличён. Им оказался житель Молодечно, работающий слесарем на станции обслуживания автомобилей. На чужом автомобиле, который он ремонтировал, обогнал автобус и поджидал в Гоцке свою жертву. Совершив убийство, вернулся на СТО и поставил автомобиль. К убитой женщине у него была давняя обида. Работая слесарем, он изготовил пистолет. После выстрела преступник его бросил.

Благодаря профессионализму эксперта-криминалиста этот пистолет стал главной уликой для изобличения преступника.

Солигорщину, где в общей сложности проработал 21 год, вспоминаю как кузницу кадров. Здесь получил первый опыт руководства большим коллективом.

Служба в Гомеле

В ноябре 2008 года меня перевели в Гомель на должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облиспол­кома — начальника криминальной милиции.

Представьте, в области 26 районов, большое приграничье, зоны отселения из-за аварии на ЧАЭС. Основной проблемой были преступления, совершённые в состоя­нии алкогольного опьянения. Ситуацию значительно исправило введение запрета на продажу спиртного ночью.

Чемпионат мира по хоккею и организованная преступность

В 2011 году меня перевели в Минск — начальником главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД. Здесь уже приходилось выполнять задачи по борьбе с преступностью республиканского уровня.

Приближался чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске в 2014 году. Мы должны были, взаимодействуя с другими службами, обеспечить образцовый правопорядок. Но обстановка была непростая. В то время увеличилось количество преступлений, которые совершали организованные группы воров. Они приезжали в Беларусь с территорий бывших республик СССР, грабили коттеджи, фуры дальнобойщиков. Это надо было остановить. Совместно с российскими коллегами мы оперативно выработали методы борьбы с такого рода преступлениями, создали общую нормативную базу. Мы справились с задачей — организованные грабежи и кражи прекратились.

В звании генерал-майора милиции

В 2014 году я вернулся в Гомель — на должность начальника УВД Гомель­­ского облисполкома. Вскоре мне было при­сво­ено звание генерал-майора милиции.

Период работы на Гомельщине мне дал опыт руководителя областного уровня, а при взаимодействии с приграничными регионами повысил его до республиканского.

Горжусь, что в период моего руководства Гомельская милиция получала высокие оценки руководства области и страны, Министерства МВД.

Международный опыт

С сентября 2018 года по апрель 2019-го я был командирован в Посольство Беларуси в Литве. Моей задачей было обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами стран Прибалтики и Польши.

Хочу отметить, что литовцы очень уважают белорусов, высоко ценят качество нашей продукции.

В запасе, но не на покое

Ушёл в запас, но остыть от решений глобальных задач не смог. Принял решение направить свои силы на развитие филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Мин­обл­автотранс» в должности директора.

Своими успехами и достижениями во многом обязан супруге Ирине, своим дочерям. У меня две внучки, а ко Дню советской милиции (10 ноября) дочь Валерия подарила внука. В честь деда-генерала назвали Захаром. Так меня звали товарищи и сослуживцы во время службы в милиции".