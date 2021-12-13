Ко Всемирному дню футбола, который отмечался 10 декабря, «Кур'ер» сделал ретроподборку интересных фактов и событий, которые связаны со Слуцком и нашим футбольным клубом.

1. Билет за 2000 рублей

Столько стоил вход на матч Кубка Беларуси, где ФК «Слуцксахар» играл против ФК «Минск» в 2010 году. Архивный заголовок немного вводит читателя в ступор. В футбольном сезоне-2021 в Слуцке взрослый билет на футбольный матч стоил 5 рублей (или 50 000 рублей на «старые» деньги).

2. Массовые драки фанатов

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19 мая 2010 года была предотвращена массовая драка футбольных фанатов ФК «Слуцксахар» и ФК «Молодечно». Примерно в 18.30 поступило сообщение, что возле здания РУЭС припарковались два микроавтобуса и три легковых автомобиля, из которых «высыпали» молодые люди воинствующего вида и по улице Виленской направились в сторону парка.

Для пресечения беспорядков было задействовано около 120 сотрудников милиции, которые после объявления тревоги в течение 10 минут уже полностью контролировали ситуацию в городе.

Кстати, драка возле детской художественной школы только-только завязалась, когда Сергей Тишкевич, начальник Слуцкого РОВД, в одиночку бросился между двумя группами фанатов и буквально растолкал их.

Это не единственный инцидент с участием фанатов. В 2015 году перед домашним матчем ФК «Слуцк» с жодинским «Торпедо-БелАЗ» фанаты устроили массовую драку около футбольных касс. В дело опять пришлось вмешаться милиции.

3. Преданная болельщица

Случчанка Ольга Крутолевич, футбольный фанат, «пробила» несколько золотых сезонов, то есть посетила все матчи команды. Девушка ходила на каждую игру слуцкого клуба начиная с 2013 года. Тогда случчане ещё играли в первой лиге.

4. ФК «Слуцк» — досрочный чемпион первой лиги

Просто давайте вспомним один из самых ярких матчей в истории нашего клуба. Предматчевый накал, счёт после первого тайма 0:0, 60-я минута матча и… гол Вячеслава Григорова в девятку с 20-ти метров! Через полчаса финальный свисток, шампанское в небо и, конечно же, праздничный салют! А игроки-то были… Андрей Щербаков (спустя чуть более пяти лет трагически погибнет в ДТП), Цветинский, Лошанков, Глебко, Рябцев, любимчик слуцкой публики Игорь Макаров…

5. Слуцкий самурай

В 2014 году, когда наш клуб только вышел в высшую лигу, в команде состоялся экзотический трансфер. Клуб пополнил игрок из страны восходящего солнца японец Йосуке Сайто. Форвард пришёл в клуб в мае 2014-го и задержался лишь до конца сезона. На счету у игрока было семь забитых мячей. Йосуке Сайто — японский футболист, который до перехода в «Слуцк» поиграл в нескольких японских клубах и в российской «Уфе», привлёк внимание московского ЦСКА. После сезона в «Слуцке» перешёл в ФК «Рига» (Латвия) и позже — в эстонский «Тулевик», после чего завершил карьеру игрока.

В «Слуцке» он был любимчиком местной публики, принимал участие в футбольной программе «Козел про футбол», оставлял автограф на футбольном мяче для его последующего розыгрыша, частенько подходил к болельщикам после матча, дабы просто пожать руку любителям футбола.

6. Ветеран клуба Игорь Бобко

Иконой слуцкого футбола, несомненно, является полузащитник «Слуцка» Игорь Бобко. Сам факт того, что игрок прошёл весь путь с командой от второй лиги к высшей уже удивляет. Клубов, проделавших такой путь, можно пересчитать по пальцам (к примеру, «Городея», «Крумкачы»), а игроков и подавно.

Игорь Бобко — воспитанник ганцевичского футбола, перешёл в ФК «Слуцксахар» в 2010 году, когда команда играла во второй лиге. В текущем сезоне ФК «Слуцк» провёл чествование футболиста и объявил о том, что Игорь Бобко провёл 250 матчей за клуб во всех турнирах.

7. Проект «Футбол не сахар»

В программе футбольного комментатора Егора Колесника рассказывалось о жизни клуба, о личной жизни футболистов «Слуцка», подмечались интересные факты в чемпионате, проводились челленджи и т. д. Болельщики тепло отзывались о проекте и говорят о том, что им не хватает чего-то подобного сейчас.

8. Весь мир болел за «Слуцк»

В сезоне-2020 ФК «Слуцк», несмотря на финансовые проблемы и пандемию коронавируса, успешно стартовал. Команда после 7-го тура чемпионата закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Позади случчан расположились жодинское «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Такое с командой случилось впервые. В этот момент у ФК «Слуцк» внезапно появились болельщики за 14 тысяч километров из австралийского города Аделаида. Они создали группу в Facebook, где разместили надпись со следующим содержанием: «Мы — фанаты ФК „Слуцк“ со всего мира. Мы начали в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам. Мы благодарим белорусскую элитную лигу и ФК „Слуцк“ за то, что они сохраняют футбол для болельщиков. Мы любим „Слуцк“!».

Напомним, что в то время все топовые чемпионаты в мире были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Поэтому белорусские клубы пользовались вниманием, но «Слуцк» — особым. Отчасти и из-за того, что международное название Slutsk для англоязычных болельщиков звучит, скажем так, неоднозначно. Кстати, международный интерес к клубу поддерживали сами случчане. Например, Егор Хаванский, который на страницах нашей газеты писал материалы о том, как сделать ФК «Слуцк» ближе к любителям футбола, а не просто выступать на полях.

9. Установка Леонида Слуцкого на матч

Несмотря на пандемию и отмену чемпионатов во всём мире, в Беларуси продолжали играть. По просьбе российского блогера Евгения Савина, у которого на ютуб-канале «КраСава» более 1,1 млн подписчиков, знаменитый тренер Леонид Слуцкий провёл онлайн-установку «Слуцка» перед матчем с «Витебском». К слову, тогда мы не проиграли. Матч закончился вничью — 1:1.

10. Чемпионат Европы в Слуцке

27 апреля 2016 года стало известно о том, что Беларусь примет чемпионат Европы среди девушек до 17 лет. Слуцку досталось несколько матчей: Беларусь 0−12 Англия, Испания 2−2 Германия и Норвегия 2−0 Беларусь. Победителем турнира стала сборная Германии, которая обыграла испанок на «Борисов-Арене» в послематчевой серии пенальти со счётом 3:2.