Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 6 по 12 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Дащинская (@nataladasinskaa293)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Маркузова.Бег. Трейл (@markuzova_run)

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