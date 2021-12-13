Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 6 по 12 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Наталья Дащинская (@nataladasinskaa293)

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Публикация от Алёна Маркузова.Бег. Трейл (@markuzova_run)

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Публикация от Anasteisha Grek (@_madam__koko)

 

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Публикация от Юля (@yulia98_tomko)

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Публикация от Виктория (@viktoryia_gulaya)

 

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Публикация от 🦋АнЮтА🦋 (@borisovets519)

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Публикация от katrinm (@_katrin_mak)

 

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Публикация от 📸ФОТОГРАФ СЛУЦК📸 (@_photography_byy)

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Публикация от Alexander Osipov (@theosipov)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)