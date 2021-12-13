На этой неделе календарь разнообразен: День белорусского кино и День чая. Дни медведей и обезьян. Есть повод задуматься о таких предметах быта, как линолеум и вантуз, подумать, какую вершину покорить в следующем году.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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13 декабря — День медведя. Медведю или, как его уважительно величают, «Михаилу Потапычу», посвящено много сказок, былин и пословиц. Мало того, у него даже личный праздник имеется. Вес этого животного может достигать 800 кг, а продолжительность жизни — 25−40 лет. До 120 дней в году медведь спит.

14 декабря 1922 года в Беларуси начал работу Четвёртый Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором было принято решение о вхождении БССР на одинаковых правах с РСФСР, УССР и ЗСФСР в Союз Советских Социалистических Республик (14−18 декабря).

14 декабря — Международный день обезьян. Это неофициальный праздник, посвящённый обезьянам и всем приматам в целом. В настоящее время в мире насчитывается 264 вида обезьян.

15 декабря — День чая. Считается, что чай как напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой.

16 декабря — День покорения вершин. Это хороший повод для тех, кто сомневается в собственных силах, начать что-то давно откладываемое или наметить достижение цели на эту дату. Главное — это стремление, благодаря которому можно достичь в жизни многого.

17 декабря 1926 года в СССР началась первая Всесоюзная перепись населения. Согласно её данным, в Белорусской ССР проживало 4 миллиона 983 тысячи человек.

17 декабря — День белорусского кино. Он утверждён в 1994 году. Среди наиболее известных художественных фильмов белорусского кинематографа: «Красные листья» Корш-Саблина и «Альпийская баллада» Бориса Степанова, «Люди на болоте» Виктора Турова и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана, «Дунечка» Александра Ефремова и «Брестская крепость» Александра Котта. В Минске существует музей истории белорусского кино. Он был создан и открыт в 1976 году к 50-летию выхода фильма «Лесная быль».

18 декабря — День вантуза на голове. До чего только не додумываются люди! Это праздник американский, и его отмечать предлагают так: надеть вантуз на голову, особенно если она лысая, и разослать всем друзьям и знакомым фото.

19 декабря — День рождения линолеума. 19 декабря 1863 года британский изобретатель Фредерик Эдвард Уолтон получил патент на улучшенный метод производства напольного покрытия на основе линоксина. Название «линолеум» произошло от двух латинских слов. Первое, «linum», означает «лён, нитка или полотняная ткань», а второе, «oleum», переводится как «оливковое или растительное масло».