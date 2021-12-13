Слуцкий РОВД прокомментировал воскресное происшествие на улице Ленина в Слуцке, где машина сбила женщину. Изменено в 11.34: исправлено название улицы, где произошло ДТП.

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур'еру»: «Пострадала жительница Слуцка 1971 года рождения. Ей причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина жива. Водитель — житель Любанского района, управлял Opel Omega. Проводится проверка».

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Слуцкий РОВД обращает внимание граждан: необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и тёмное время суток! Необходимо использовать фликеры! Это единственная возможность обозначить себя на тёмной дороге и сохранить свою жизнь! Милиция Слуцкого района будет уделять особое внимание контролю за тем, чтобы граждане обозначали себя световозвращающими элементами.