Происшествия на выходных: в Слуцке работник авторынка погиб под поездом, а на Суворова сбили человека (обновлено)

По информации «Кур'ера», в районе железнодорожного переезда в 1-м городке под колёсами поезда погиб случчанин. «Похоже, он не успел перейти пути. Обстоятельства происшествия выясняются. Мужчина работал на Слуцком авторынке, его знали многие в городе», — сообщил наш корреспондент.

В воскресенье в Слуцке машина сбила человека

«На Суворова, на пешеходном переходе перед кольцом, сбили человека. В каком он состоянии, неизвестно. „Скорая“ не уезжает», —корреспондент «Кур'ера».

Дополнено в 20.05. Одна из очевидцев ДТП рассказала «Кур'еру», что сбита была женщина, хорошо одетая. До приезда скорой она лежала на переходе и была, вроде бы, в плохом состоянии, но в сознании. У неё была повреждена голова. Когда медики забирали сбитую женщину, она была жива. По предварительной информации, пострадавшая — из 12-го городка.

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В Солигорском и Минском районах спасли провалившихся под лёд рыбаков, а в Полоцком районе одного человека спасти не удалось

Утром в субботу на Краснослободском водохранилище под лёд провалился человек. До прибытия спасателей другой рыбак достал его из воды и погрузил в надувную лодку. Но выбраться из лодки они сами не сумели, так как могли снова провалиться. Работники МЧС поместили двух мужчин на доску и вытащили на берег. Спасённого рыбака отнесли в машину скорой помощи.

В этот же день на водохранилище Вяча Минского района тоже провалился под лёд рыбак. Его вытащили из воды спасатели. С предварительным диагнозом «переохлаждение» спасённого увезли в больницу.

Кроме того, на озере Яново в Полоцком районе в субботу извлекли из воды мужчину 1962 года рождения, который провалился под лёд и утонул. МЧС

Умер дирижёр Михаил Финберг

В Бешенковичском районе на пожаре погибли три человека, одну женщину спасли

Утром в субботу стало известно, что умер дирижёр Михаил Финберг, руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси. Знаменитому музыканту было 74 года.Ночью с субботы на воскресенье в агрогородке Улла Бешенковичского района горел дом. Когда пожарные приехали, здание было полностью в огне. Одну женщину вынесли на улицу живой, она была в сознании и от госпитализации отказалась. Потом спасатели нашли в доме три трупа: двух мужчин, 1980 и 1982 года рождения, и одной женщины — 1964 года рождения. Выяснилось, что накануне пожара сын хозяйки дома отдыхал в шумной компании. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия, что погибшие при курении неосторожно обращались с огнём.

Также на выходных погибли на пожарах: в Минске мужчина 1977 года рождения и в Новогрудском районе — мужчина 1963 года рождения. МЧС