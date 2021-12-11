Сезон-2021. Топ-6 фактов и цифр про ФК «Слуцк»

Чемпионат Беларуси по футболу 2021 года завершён. Среди 16-ти клубов высшей лиги ФК «Слуцк» финишировал на 9-м месте. Команда забила 36 мячей, пропустила 44, что является средним показателем в высшей лиге.

Лучшим бомбардиром команды по итогам сезона-2021 стал Стефен Альфред с 9-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. В списке лучших снайперов чемпионата наш форвард находится в топ-10 — на 7-м месте.

По итогам сезона «Кур'ер» выделил шесть примечательных моментов, которые стали его изюминками.

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1. Без 30-го тура

ФК «Слуцк» второй год подряд пропускает последний тур чемпионата. «Бело-синие» в сезоне-2021 пропустили 30-й тур из-за снявше­гося с чемпионата речицкого «Спутника». В прошлом году клуб не доиграл чемпионат и пропустил 30-й тур из-за вспышки коронавирусной инфекции в слуцкой команде.

2. Яркий домашний матч против БАТЭ

Во втором круге чемпионата, в 16-м туре, «Слуцк» принимал на своём поле борисовский БАТЭ. Матч закончился с хоккейным счётом 3:4 в пользу борисовчан. Примечательно, что команда из Борисова к перерыву вела со счётом 0:4, но во втором тайме случчане смогли отыграть аж три гола.

3. Обыграл «Рух» и «Сморгонь»

До сезона-2021 ФК «Слуцк» в разные годы обыгрывал в высшей лиге всех представителей высшего дивизиона. Оставались непобеждёнными только брестский «Рух» и «Сморгонь» (имеются в виду личные встречи в высшей лиге). Однако в 29-м туре случчане обыграли «Рух» со счётом 3:0, а в 27-м туре — «Сморгонь» со счётом 2:1.

4. Насолил «Шахтёру»

ФК «Шахтёр» второй год подряд стал чемпионом Беларуси, в этом сезоне — досрочно. В 28-м туре после матча со «Слуцком» планировалась церемония награждения солигорской команды. Однако случчане немного подпортили праздник и вырвали ничью на последних минутах матча.

5. Юбилейный матч Игоря Бобко

6. Крупный разгром «Лиды»

Полузащитник Игорь Бобко провёл более 250 матчей за ФК «Слуцк» во всех турнирах. Перед домашним матчем с «Гомелем», в 23-м туре, состоялось чествование нашего футболиста, который играл 250-й матч за ФК «Слуцк».

В товарищеском матче 18 февраля, в рамках предсезонной подготовки, ФК «Слуцк» сыграл в гродненском манеже против ФК «Лида». Случчане разгромили своего соперника со счётом 10:1.

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Игорь Бобко — о годах работы в СФК «Слуцк». Игорь Бобко больше 10-ти лет играет в СФК «Слуцк». Уже 4 года он капитан команды. Игорь рассказал о своём пути из деревенского дворового футбола в высшую лигу и о том, чем ему дорога слуцкая команда.