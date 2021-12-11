Сезон-2021. Топ-6 фактов и цифр про ФК «Слуцк»

Чемпионат Беларуси по футболу 2021 года завершён. Среди 16-ти клубов высшей лиги ФК «Слуцк» финишировал на 9-м месте. Команда забила 36 мячей, пропустила 44, что является средним показателем в высшей лиге.
Лучшим бомбардиром команды по итогам сезона-2021 стал Стефен Альфред с 9-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. В списке лучших снайперов чемпионата наш форвард находится в топ-10 — на 7-м месте.
По итогам сезона «Кур'ер» выделил шесть примечательных моментов, которые стали его изюминками.
1. Без 30-го тура
ФК «Слуцк» второй год подряд пропускает последний тур чемпионата. «Бело-синие» в сезоне-2021 пропустили 30-й тур из-за снявшегося с чемпионата речицкого «Спутника». В прошлом году клуб не доиграл чемпионат и пропустил 30-й тур из-за вспышки коронавирусной инфекции в слуцкой команде.
2. Яркий домашний матч против БАТЭ
Во втором круге чемпионата, в 16-м туре, «Слуцк» принимал на своём поле борисовский БАТЭ. Матч закончился с хоккейным счётом 3:4 в пользу борисовчан. Примечательно, что команда из Борисова к перерыву вела со счётом 0:4, но во втором тайме случчане смогли отыграть аж три гола.
3. Обыграл «Рух» и «Сморгонь»
До сезона-2021 ФК «Слуцк» в разные годы обыгрывал в высшей лиге всех представителей высшего дивизиона. Оставались непобеждёнными только брестский «Рух» и «Сморгонь» (имеются в виду личные встречи в высшей лиге). Однако в 29-м туре случчане обыграли «Рух» со счётом 3:0, а в 27-м туре — «Сморгонь» со счётом 2:1.
4. Насолил «Шахтёру»
ФК «Шахтёр» второй год подряд стал чемпионом Беларуси, в этом сезоне — досрочно. В 28-м туре после матча со «Слуцком» планировалась церемония награждения солигорской команды. Однако случчане немного подпортили праздник и вырвали ничью на последних минутах матча.
5. Юбилейный матч Игоря БобкоПолузащитник Игорь Бобко провёл более 250 матчей за ФК «Слуцк» во всех турнирах. Перед домашним матчем с «Гомелем», в 23-м туре, состоялось чествование нашего футболиста, который играл 250-й матч за ФК «Слуцк».
6. Крупный разгром «Лиды»
В товарищеском матче 18 февраля, в рамках предсезонной подготовки, ФК «Слуцк» сыграл в гродненском манеже против ФК «Лида». Случчане разгромили своего соперника со счётом 10:1.
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Игорь Бобко — о годах работы в СФК «Слуцк». Игорь Бобко больше 10-ти лет играет в СФК «Слуцк». Уже 4 года он капитан команды. Игорь рассказал о своём пути из деревенского дворового футбола в высшую лигу и о том, чем ему дорога слуцкая команда.